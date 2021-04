Gerucht: nieuwe iMac krijgt groter scherm dan huidige model

De grootste iMac meet momenteel 27 inch, maar het nieuwe model krijgt een nóg groter scherm. Dat beweert een bekende lekker. Apple zou de nieuwe iMacs later dit jaar uitbrengen.

‘Groter scherm in nieuwe iMac’

Apple verkoopt momenteel twee varianten van de iMac: eentje met een 21,5 inch-scherm en een forser model met een 27 inch-display. Volgens lekker L0vetotdream, die vaker correcte informatie verspreidt over nieuwe Apple-producten, krijgt de nieuwe iMac een nog groter scherm. Hij noemt helaas geen exacte afmeting, maar zegt wel dat het display ‘heel erg groot’ is.

Dat Apple aan een refresh van de iMac sleutelt, is geen verrassing. Bloomberg schreef eerder dit jaar al dat de iMac in 2021 een volledig nieuw ontwerp krijgt met grotere schermen. Apple zou de computer ook voorzien van dunnere randen en een platte achterkant. Daarnaast draait de iMac vermoedelijk op een nieuwe versie van Apples eigen M1-chip, die we momenteel in de MacBook Air en MacBook Pro aantreffen. Hij zou daarmee fors sneller worden dan het huidige model.

Concept van hoe de nieuwe iMacs eruit zouden kunnen zien

Hoe groot de nieuwe iMac precies wordt, is dus nog even afwachten. Mogelijk komt hij in de buurt van Apples high-end Pro Display XDR. Dat is een 32 inch-scherm met 6K-resolutie, gericht op grafische professionals. Gezien het forse prijskaartje van de Pro Display XDR verwachten we wel dat de iMac een kwalitatief iets minder goed scherm krijgt.

Deze nieuwe Apple-producten komen eraan

Wanneer Apple de nieuwe iMac met een groter scherm aankondigt, weten we op dit moment nog niet. Mogelijk krijgen we de computer onder ogen tijdens het Apple-evenement in april. We denken dan ook een nieuwe iPad Pro te zien en de langverwachte AirTags, Apples kleine bluetooth-tracker.

Apple zou de lancering ook uit kunnen stellen naar WWDC 2021, de jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. We verwachten daar ook de onthulling van iOS 15, de nieuwe software-update voor de iPhone.

Wil je ondertussen alvast meer lezen over de nieuwe iMacs? We hebben 5 verwachtingen voor de iMac 2021 voor je op een rijtje gezet.

