Dit is waarom Apple tóch een nieuwe HomePod uit heeft gebracht

Het leek erop dat er nooit een opvolger zou komen voor de HomePod. Waarom heeft Apple dan toch een nieuwe HomePod uitgebracht?

Tegenvallende verkoop HomePod

In 2017 onthulde Apple de HomePod, de eerste speaker van het bedrijf. De slimme speaker was te koop voor 349 euro en had door deze hoge prijs te maken met tegenvallende verkoopcijfers.

Daarna maakte Apple een kleine versie van de speaker, de HomePod mini. Na het succes van de HomePod mini besloot Apple in 2021 te stoppen met de verkoop van de grotere broer.

Afgelopen maand verraste Apple door tóch een tweede HomePod uit te brengen. De tweede generatie lijkt erg op zijn voorganger, zowel qua prijs als qua design. Waarom besloot Apple dan toch om de slimme speaker nieuw leven in te blazen?

Er is nu meer vraag naar grote speakers

Volgens Matthew Costello, medewerker bij Apple op het gebied van hardware, is de vraag naar een grote speaker nu groter dan een aantal jaar geleden. Het streamen van bijvoorbeeld muziek en films is populairder dan ooit, waardoor ook de vraag naar een goede speaker is gegroeid. Door deze hoge vraag en door het succes van de HomePod mini besloot Apple een tweede HomePod te lanceren.

Volgens Costello was het niet nodig om het design op de schop te nemen, omdat de eerste HomePod al fantastisch geluid had. De tweede generatie is daarom niet heel veel veranderd: de speaker is iets kleiner dan de eerste generatie en heeft een touchscreen als bedieningspaneel. Ook de tweede generatie is – in tegenstelling tot de HomePod mini – verkrijgbaar in slechts twee kleuren.

Onmogelijk om te verbinden met eerste generatie

Costello ging ook in op een aantal keuzes die gemaakt zijn in het productieproces van de tweede generatie HomePod. Zo is het niet mogelijk om de HomePod 2023 te verbinden met de eerste generatie van de speaker, terwijl je met twee nieuwe HomePods juist stereogeluid krijgt.

Volgens Costello is specifiek hiervoor gekozen, omdat het geluid van de tweede HomePod verschilt met het geluid van de oude speaker. Dit verschil zorgt ervoor dat het stereogeluid niet optimaal is, waardoor Apple ervoor heeft gekozen om de eerste en tweede generatie niet op elkaar aan te kunnen sluiten. Als je nu dus stereogeluid wilt, moet je twee nieuwe speakers kopen.

Daarnaast lichtte Costello toe waarom de HomePod Wifi 4 heeft, terwijl de meeste Apple devices inmiddels Wifi 6 hebben. Volgens Costello was het niet nodig om de slimme speaker de nieuwere wifi te geven, omdat functies zoals Siri al goed werken bij Wifi 4. Bovendien is Wifi 4 energiezuiniger, waardoor Apple voor deze wifi-standaard heeft gekozen.

Nieuwe HomePod kopen?

Ben jij van plan om de nieuwe speaker van Apple te kopen?

