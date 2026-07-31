De HomePod mini krijgt volgens geruchten na jaren eindelijk een opvolger. Dit zijn de verbeteringen die Apple klaar heeft staan!

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Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

Er schijnt eindelijk een nieuwe HomePod mini aan te komen. Volgens nieuwe geruchten is Apples slimme speaker bijna klaar voor de verkoop en verschijnt hij mogelijk al in september of oktober.

Apple bracht de huidige HomePod mini in oktober 2020 uit. Sindsdien is er geen nieuwe versie verschenen van de kleine speaker. Dat terwijl de techniek binnenin toch langzaam wat begint te verouderen. Daar komt volgens Apple-kenner Mark Gurman binnenkort verandering in.

Een veel snellere chip

De grootste verandering zit waarschijnlijk aan de binnenkant. De huidige HomePod mini heeft een S5-chip, die oorspronkelijk uit de Apple Watch Series 5 komt. De nieuwe versie krijgt naar verluidt een S9-chip of zelfs een nieuwere processor uit de Apple Watch.

Met zo’n snellere chip kan de HomePod mini opdrachten vlotter uitvoeren. De nieuwe hardware is vermoedelijk ook nodig voor Apples vernieuwde Siri met kunstmatige intelligentie. Apple zou de speaker zelfs hebben uitgesteld om hem tegelijk met deze slimmere versie van Siri uit te brengen.

Jammer genoeg komt de nieuwe versie van Siri nog niet meteen beschikbaar in Nederland. Dit is vanwege de Digital Markets Act (DMA). Dus het blijft dus even afwachten wat dit voor invloed gaat hebben op de HomePod mini.

Beter geluid en een stabielere verbinding

Ook het geluid gaat er mogelijk op vooruit. Hoe groot het verschil precies wordt, is nog niet bekend. Geruchten zeggen alleen dat Apple de geluidskwaliteit wil verbeteren.

Daarnaast wordt gesproken over de N1-chip. Dat is een draadloze chip van Apple die verbindingen via wifi, bluetooth en Thread regelt. Thread wordt onder meer gebruikt om slimme apparaten in huis met elkaar te laten praten.

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De HomePod mini krijgt mogelijk ook een nieuwe versie van de ultrawideband-chip. Die techniek helpt Apple-apparaten om precies te bepalen waar andere apparaten zich bevinden. Zo kan de speaker bijvoorbeeld suggesties op je iPhone tonen zodra je de hem nadert.

Bekend ontwerp, met misschien een nieuwe kleur

Een compleet nieuw uiterlijk hoef je waarschijnlijk niet te verwachten. Apple zou vooral de techniek binnenin vernieuwen. Wel wordt een nieuwe rode uitvoering genoemd.

Of die kleur en alle andere verbeteringen echt komen, weten we pas wanneer Apple de HomePod mini officieel onthult. Maar na bijna zes jaar zonder grote update lijkt een nieuwe versie meer dan welkom.

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