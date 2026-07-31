Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 juli 2026, 15:11
2 min leestijd
Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

De HomePod mini krijgt volgens geruchten na jaren eindelijk een opvolger. Dit zijn de verbeteringen die Apple klaar heeft staan!

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

Er schijnt eindelijk een nieuwe HomePod mini aan te komen. Volgens nieuwe geruchten is Apples slimme speaker bijna klaar voor de verkoop en verschijnt hij mogelijk al in september of oktober.

HomePod mini krijgt langverwachte update

Apple bracht de huidige HomePod mini in oktober 2020 uit. Sindsdien is er geen nieuwe versie verschenen van de kleine speaker. Dat terwijl de techniek binnenin toch langzaam wat begint te verouderen. Daar komt volgens Apple-kenner Mark Gurman binnenkort verandering in.

Apple TV 4K 2025

Een veel snellere chip

De grootste verandering zit waarschijnlijk aan de binnenkant. De huidige HomePod mini heeft een S5-chip, die oorspronkelijk uit de Apple Watch Series 5 komt. De nieuwe versie krijgt naar verluidt een S9-chip of zelfs een nieuwere processor uit de Apple Watch.

Met zo’n snellere chip kan de HomePod mini opdrachten vlotter uitvoeren. De nieuwe hardware is vermoedelijk ook nodig voor Apples vernieuwde Siri met kunstmatige intelligentie. Apple zou de speaker zelfs hebben uitgesteld om hem tegelijk met deze slimmere versie van Siri uit te brengen.

Jammer genoeg komt de nieuwe versie van Siri nog niet meteen beschikbaar in Nederland. Dit is vanwege de Digital Markets Act (DMA). Dus het blijft dus even afwachten wat dit voor invloed gaat hebben op de HomePod mini.

homepod mini

Beter geluid en een stabielere verbinding

Ook het geluid gaat er mogelijk op vooruit. Hoe groot het verschil precies wordt, is nog niet bekend. Geruchten zeggen alleen dat Apple de geluidskwaliteit wil verbeteren.

Daarnaast wordt gesproken over de N1-chip. Dat is een draadloze chip van Apple die verbindingen via wifi, bluetooth en Thread regelt. Thread wordt onder meer gebruikt om slimme apparaten in huis met elkaar te laten praten.

De HomePod mini krijgt mogelijk ook een nieuwe versie van de ultrawideband-chip. Die techniek helpt Apple-apparaten om precies te bepalen waar andere apparaten zich bevinden. Zo kan de speaker bijvoorbeeld suggesties op je iPhone tonen zodra je de hem nadert.

homepod mini

Bekend ontwerp, met misschien een nieuwe kleur

Een compleet nieuw uiterlijk hoef je waarschijnlijk niet te verwachten. Apple zou vooral de techniek binnenin vernieuwen. Wel wordt een nieuwe rode uitvoering genoemd.

Of die kleur en alle andere verbeteringen echt komen, weten we pas wanneer Apple de HomePod mini officieel onthult. Maar na bijna zes jaar zonder grote update lijkt een nieuwe versie meer dan welkom.

Wil je geen enkele aankondiging of nieuws van Apple missen? Schrijf je dan hier in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware Geruchten Apple HomePod mini

Bekijk ook

Deze 3 Apple-apparaten verschijnen binnenkort – en dat wordt tijd

Deze 3 Apple-apparaten verschijnen binnenkort – en dat wordt tijd

29 juli 2026

iOS 27 maakt je HomePod nóg beter (met deze twee nieuwe functies)

iOS 27 maakt je HomePod nóg beter (met deze twee nieuwe functies)

11 juni 2026

Deze 4 Apple-producten zijn klaar (maar zijn uitgesteld door een gróót probleem)

Deze 4 Apple-producten zijn klaar (maar zijn uitgesteld door een gróót probleem)

7 april 2026

Apple komt binnenkort met nóg 6 nieuwe producten – dit zijn ze

Apple komt binnenkort met nóg 6 nieuwe producten – dit zijn ze

24 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple HomePod mini
Apple HomePod mini

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren