Wacht je op de nieuwe generatie iPhone SE? Nog even geduld dan

Wacht je nog op de nieuwe generatie iPhone SE? Dan is er slecht nieuws, want het lijkt er niet op dat Apple snel met een nieuwe goedkopere iPhone komt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE verschijnt voorlopig niet

Het lijkt er sterk op dat we een nieuwe generatie van de iPhone SE voorlopig niet zullen zien. Volgens geruchten stond de vierde generatie iPhone SE voor 2024 gepland, maar wordt dit plan steeds onwaarschijnlijker. De goedkopere iPhone loopt naar verluidt vertraging op door technische problemen. Het is namelijk de bedoeling dat de nieuwe iPhone SE voor het eerst draait op Apple’s eigen 5G-chip.

Lees ook: iPhone 16 (Plus) moet het doen zonder deze exclusieve functie

In 2019 kocht Apple Intels modem-afdeling voor smartphone-chips, om hiermee zelf 5G-modems voor de iPhone te ontwikkelen. Zo moet er een einde komen aan Apple’s afhankelijkheid van Qualcomm, de fabrikant van de huidige processors. Juist deze eigen chip zorgt nu (opnieuw) voor problemen, waardoor de nieuwe generatie iPhone SE nog even op zich laat wachten.

Nieuwe iPhone SE lijkt op iPhone 14

De nieuwe generatie iPhone SE zal volgens geruchten lijken op de reguliere iPhone 14. Dat zou betekenen dat dit de eerste iPhone SE wordt met Face ID en zonder homebutton. De huidige iPhone SE 2022 werkt nog met Touch ID, zoals we bij de reguliere iPhones voor het laatst bij de iPhone 8 zagen. Als Face ID ook naar de goedkopere iPhone komt, dan neemt Apple definitief afscheid van de homebutton.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naar verluidt komt ook het scherm van de iPhone 14 naar de iPhone SE. Dat betekent dat de telefoon een oled-display krijgt van 6.1-inch. De iPhone SE 2022 heeft nu nog een LCD-beeldscherm van 4.7-inch. Het is daarnaast de verwachting dat de iPhone SE ook een nieuwe chip krijgt, de huidige SE draait nog op de A15 Bionic-chip. De nieuwe generatie iPhone SE wordt dus een flinke stap vooruit.

Onduidelijkheid over nieuwe goedkopere iPhone

Met een groter scherm en een nieuwe processor zou de iPhone SE een behoorlijke update krijgen. Het is door Apple’s 5G-chip nu dus onduidelijk of er nog een nieuwe generatie iPhone SE verschijnt. Het is goed mogelijk dat Apple wacht met de release van een nieuwe budget-iPhone, totdat het bedrijf de nieuwe processor kan fabriceren. Hierdoor kunnen we de iPhone op zijn vroegst pas in 2025 verwachten.

Lees ook: iPhone 14 vs iPhone SE 2022: welke iPhone is beter?

De productieproblemen met de 5G-chip hebben waarschijnlijk niet alleen gevolgen voor de nieuwe generatie iPhone SE, maar ook voor de iPhone 16. De telefoon wordt in 2024 verwacht en draait waarschijnlijk dus niet op de 5G-chip. Ook bij de iPhone 16 blijft Apple daardoor afhankelijk van Qualcomm voor de productie van de processors.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.