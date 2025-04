Dit zijn alle nieuwe functies die met iOS 18.4 naar je iPhone komen

iOS 18.4 is de vierde grote update van iOS 18 en bevat allerlei nieuwe functies voor je iPhone. We zetten ze allemaal voor je op een rij.

Dit zijn alle nieuwe functies van iOS 18.4

Je kunt je iPhone updaten naar iOS 18.4 door in de app Instellingen op ‘Algemeen’ te tikken en vervolgens Software-update te kiezen. Daar kun je de update installeren. Je kunt ook gewoon afwachten tot je een melding krijgt van Apple dat iOS 18.4 beschikbaar is.

Je kunt de update installeren op alle iPhone-modellen die iOS 18.4 ondersteunen, maar de nieuwe Apple Intelligence-functies zijn alleen beschikbaar op alle iPhone 16-modellen (inclusief de iPhone 16e, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Er is een manier om ze ook in Nederland te gebruiken, daarvoor lees je het artikel Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland: zo schakel je het in. Apple News+ is in Nederland helaas helemaal niet beschikbaar.

Apple Intelligence

Meldingen met prioriteit worden boven op je andere meldingen weergegeven, zodat je gelijk ziet welke meldingen je onmiddellijke aandacht vereisen.

Sketch is nu beschikbaar als extra stijloptie in Image Playground, waarmee je prachtige schetstekeningen kunt maken.

De Apple Intelligence-functies ondersteunen extra talen, waaronder Engels (India, Singapore), Frans (Frankrijk, Canada), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Japans (Japan), Koreaans (Zuid-Korea), Portugees (Brazilië), Vereenvoudigd Chinees en Spaans (Spanje, Latijns-Amerika, VS).

Apple Vision Pro-app

Met de nieuwe Apple Vision Pro-app, die automatisch wordt geïnstalleerd voor gebruikers met een Apple Vision Pro, kun je nieuwe inhoud en ruimtelijke ervaringen ontdekken en heb je snel toegang tot informatie over je apparaat.

Apple News+ (niet in Nederland)

Recepten van een aantal van ’s werelds beste uitgevers van recepten zijn nu beschikbaar op Apple News+.

Met de Receptencatalogus kun je bladeren of zoeken om het perfecte gerecht te vinden en op te slaan in je Opgeslagen recepten.

Met de kookmodus kun je gemakkelijk stap-voor-stap aanwijzingen volgen.

De sectie Eten bevat ook verhalen over restaurants, keukentips, gezond eten en meer.

Foto’s-app

Nieuwe filters om items te tonen of te verbergen die niet in een album staan of gesynchroniseerd zijn vanaf een Mac of pc in de bibliotheekweergave.

Items herschikken op Mediatypen.

Consistente filteropties in alle collecties, inclusief de mogelijkheid om te sorteren op Oudste of Nieuwste eerst.

Optie om albums te sorteren op Datum gewijzigd.

Mogelijkheid om ‘Recent bekeken’ en ‘Recent gedeeld’ uit te schakelen.

Verborgen foto’s worden niet langer meegenomen bij het importeren naar een Mac of pc als ‘Gebruik Face ID’ is ingeschakeld.

Nieuwe emoji

Dit zijn geen nieuwe functies, maar wel nieuwe emoji in iOS 18.4. De emoji van een gezicht met wallen onder de ogen is waarschijnlijk het meest opvallend, maar dit zijn alle zeven emoji die je kunt gebruiken:

Een gezicht met wallen onder de ogen. Een vingerafdruk. Een boom zonder bladeren. Een wortelgroente. Een harp. Een schop. Een spetter.

En er is nog een achtste emoji beschikbaar met de naam ‘Vlag van Sark’.

iOS 18.4 brengt ook een paar verbeteringen naar CarPlay. Op auto’s met een scherm dat groot genoeg is, zal het CarPlay-startscherm nu drie rijen app-pictogrammen weergeven in plaats van twee. Ook is het nu mogelijk om een standaard navigatie-app in te stellen voor gebruikers in de Europese Unie. Dit geldt voor je iPhone en ook voor CarPlay.

Overige functies en bug-fixes in iOS 18.4