Jammer: deze nieuwe functies in iOS 17 zijn niet direct beschikbaar

In september verschijnt iOS 17, maar niet alle nieuwe functies komen direct naar je iPhone. Op deze toffe functies moet je helaas nog even wachten.

iOS 17 komt eraan

De officiële release van iOS 17 komt steeds dichterbij. In september komt de nieuwe iOS-versie naar je iPhone en dat betekent dat je straks weer nieuwe functies kunt verwachten op je telefoon. In iOS 17 worden een nieuwe Stand-by modus en Dagboek-app geïntroduceerd op je iPhone. Daarnaast wordt AirDrop veel beter en vertelt je iPhone met iOS 17 zelfs wat de lampjes op je dashboard betekenen.

Helaas komen niet alle nieuwe functies van iOS 17 naar iedere iPhone. Hier vertellen we welke iPhones straks wél alle features van iOS 17 krijgen. Ook als jouw telefoon ondersteuning heeft voor alle functies, moet je nog even wachten voordat je ermee aan de slag kunt. Er zijn namelijk een aantal nieuwe functies in iOS 17 die wat langer op zich laten wachten. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Nieuwe Dagboek-app niet direct beschikbaar

In iOS 17 krijg je er een compleet nieuwe app bij op je iPhone. Deze nieuwe app functioneert als een soort dagboek, waarin verschillende gegevens kunnen worden bijgehouden. De app gebruikt dan je foto’s, de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, je workouts en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken om suggesties te geven waarover je (dagelijks) kunt schrijven.

Zo wordt het mogelijk om zelf notities te maken in de app en een agenda bij te houden. Volgens Apple moet het zo makkelijker worden om terug te kijken op herinneringen en om de mooie momenten meer te waarderen. Volgens Apple is de app pas later dit jaar beschikbaar, de Dagboek-app verschijnt dus niet direct bij de lancering van iOS 17.

2. AirDrop wordt veel beter – maar niet meteen

AirDrop wordt een stuk uitgebreider in iOS 17, want het is straks mogelijk om bestanden te delen met een andere iPhone (of Apple Watch) door de apparaten simpelweg bij elkaar te houden. Het toestel waarmee je de bestanden wilt delen verschijnt dan automatisch als suggestie in beeld. Zo hoef je dus niet meer handmatig het contact te selecteren als je bijvoorbeeld een foto wilt delen.

Nog een nieuwe functie in iOS 17 is het afronden van je AirDrop via internet. Dit is vooral handig bij het delen van grotere bestanden. Je hoeft dan niet meer bij de andere iPhone in de buurt te zijn om de download af te maken, maar kan instellen dat de gegevens via je internetverbinding worden overgezet. Deze functie laat helaas wel nog even op zich wachten en verschijnt pas later dit jaar op je iPhone.

3. Gezamenlijke afspeellijst in Apple Music

Gebruik je Apple Music? Dan is er goed nieuws, want de app krijgt er in iOS 17 eindelijk een paar nieuwe functies bij. En dat was ook nodig, want de meeste features zijn al beschikbaar bij concurrenten als Spotify. Dat geldt ook voor het maken van een gezamenlijke afspeellijst, dat in iOS 17 eindelijk naar Apple Music komt. Je krijgt dan de optie om je vrienden toe te voegen aan een afspeellijst.

Iedereen die in de sessie zit heeft de optie om nummers toe te voegen, de volgorde van de muziek te wijzigen en liedjes weer uit de afspeellijst te verwijderen. Ook leuk: met een emoji kan je reageren op het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld. De gezamenlijke afspeellijst komt volgens Apple eveneens pas later dit jaar als nieuwe functie naar iOS 17.

Meer weten over iOS 17?

Voor deze nieuwe functies in iOS 17 heeft Apple dus nog wat meer tijd nodig. Het is even afwachten wanneer de ontbrekende features verschijnen in iOS 17. Deze worden waarschijnlijk in latere iOS 17-updates geïntroduceerd op je iPhone. Ben je benieuwd wat er met de update wel direct verandert op je telefoon? Lees dan hier alles over de komende iOS-update!

