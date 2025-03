Deze 4 nieuwe functies komen naar de app Foto’s in iOS 18.4

iOS 18.4 wordt momenteel in bèta getest en bevat onder meer 4 nieuwe functies voor de app Foto’s – dit kun je ervan verwachten.

Nieuwe functies voor de app Foto’s in iOS 18.4

iOS 18.4 brengt een heleboel nieuwe functies en wijzigingen, onder meer in de app Foto’s. Deze zorgen voor meer flexibiliteit en opties. Dit zijn de vier belangrijkste verbeteringen van Foto’s in iOS 18.4.

1. Nieuwe filteropties

Als je in de Foto’s-app een verzameling foto’s bekijkt, zie je linksonder een pictogram met twee verticale pijlen. Wanneer je daarop tikt, zie je verschillende sorteer-, filter- en weergaveopties. In iOS 18.4 zijn hier twee nieuwe opties aan toegevoegd. Je kunt dan filteren op:

‘Gedeeld met jou’ (Shared With You)

‘Niet in een album’ (Not in an Album)

Met deze filters is het in iOS 18.4 gemakkelijk om foto’s en video’s terug te vinden die aan een specifieke beschrijving voldoen. In dit geval kun je dus filteren om alleen items te zien die anderen met je hebben gedeeld, of die nog niet in een album zijn gesorteerd.

Als je op de knop ‘Albums’ tikt en vervolgens rechtsboven op de drie puntjes, zie je ook nieuwe filteropties. Hiermee kun je ‘Alleen albums’ (Only show albums) of ‘Alleen mappen’ (Only show folders) weergeven.

2. Nieuwe optie om albums te sorteren

In iOS 18.4 heeft de app Foto’s een nieuwe manier om albums te sorteren. Naast de bestaande opties ‘Sorteren op naam’ (Sort by Name) en ‘Sorteren op aangepaste volgorde’ (Sort by Custom Order) is er nu ook de optie ‘Sorteren op datum gewijzigd’ (Sort by Date Modified). Hiermee worden je albums en mappen opnieuw gerangschikt en komen de meest recent gewijzigde bovenaan te staan.

Verder zijn ‘Raster’ (Grid) en ‘Lijst’ (List) hernoemd naar ‘Lijstweergave’ (List View) en ‘Belangrijke Foto’ (Key Photo). Deze verandering maakt verder geen functioneel verschil. Het is dan ook niet duidelijk waarom Apple dit heeft veranderd.

3. Opties voor meer privacy

Er zijn een paar albums die standaard in de Foto’s-app staan terwijl je dat om privacyredenen mogelijk niet wilt. Het gaat om de albums ‘Onlangs bekeken’ (Recently Viewed) en ‘Onlangs gedeeld’ (Recently Shared). Deze albums verzamelen alle foto’s en video’s die je voor het laatst hebt bekeken of die je voor het laatst met iemand anders hebt gedeeld.

In iOS 18.4 kun je deze mappen in de app Foto’s uitschakelen met een nieuwe schakelaar. Die vind je in Instellingen>Apps>Foto’s. Daar kun je desgewenst ook het ‘Verborgen album’ (Hidden Album) uitschakelen.

4. Veel foto’s tegelijk verwijderen of herstellen

Als je wel eens al je verwijderde foto’s en video’s snel en gemakkelijk permanent wilt verwijderen, dan krijg je die mogelijkheid in iOS 18.4. Open het album ‘Onlangs Verwijderd’ (Recently Deleted) en je vindt een nieuwe prullenbakknop waarmee je alle items permanent kunt verwijderen. Aan de andere kant kun je ook de nieuwe knop ‘Alles Herstellen’ (Recover All) gebruiken als je alle verwijderde items snel wilt terugzetten in je Foto’s-bibliotheek.

iOS 18.4 komt volgende maand

De release van iOS 18.4 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in april. Als we kijken naar het verleden en op basis daarvan naar de toekomst, verwachten we de release op maandag 7 april of dinsdag 8 april. Of dat inderdaad klopt, blijft natuurlijk nog even afwachten. We houden je op iPhoned in elk geval op de hoogte!