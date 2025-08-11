Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze nieuwe functies)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
11 augustus 2025, 15:30
2 min leestijd
Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze nieuwe functies)

De volgende smartwatch van Apple komt er binnenkort aan. Maar wat is er nieuw? Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van de Apple Watch Series 11!

Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze 3 functies

Vorig jaar had Apple de smartwatch een leuke update gegeven. Toen kreeg de Apple Watch Series 10 een scherm dat een stuk groter was dan vorige versies. Dit jaar lijkt het erop dat we een aantal kleinere upgrades krijgen, maar wel met een gloednieuwe gezondheidsfeature.

1. Snellere chip

Misschien wel de meest voor de hand liggende upgrade van de Apple Watch Series 11 is de nieuwe chip. Waarschijnlijk wordt deze chip weer een stukje sneller en efficiënter dan de vorige versie. Hopelijk wordt daarmee ook de batterijduur van de Apple Watch weer wat beter.

apple watch series 10 review pols

2. Nieuwe modem

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 11 een nieuw modem. Deze wordt gemaakt door MediaTek en heeft ondersteuning voor RedCap 5G. Dit is een 5G-technologie die is ontworpen voor apparaten die geen volledige 5G-snelheden of -functies nodig hebben. Daarnaast is het ook een stukje energiezuiniger dan de standaard versie van 5G. En dat komt natuurlijk mooi uit voor de Apple Watch.

3. Bloeddruk meten

Al jaren gonst het van de geruchten dat Apple aan een manier werkt om je bloeddruk te meten met de Apple Watch. En nu lijkt het er écht van te komen met de Apple Watch Series 11.

Verwacht geen exacte metingen, maar je krijgt met deze functie wel een seintje als er iets niet helemaal pluis is. Je kunt dit een beetje vergelijken met de slaapapneu-meldingen die je krijgt als je Apple Watch merkt dat je al langere tijd niet goed slaapt.

Apple-event in september: dit verwachten we

We verwachten dat Apple de nieuwe Apple Watch Series 11 presenteert tijdens het iPhone 17-event, dat vermoedelijk plaatsvindt op dinsdag 9 september. We verwachten dan ook de presentatie van de Apple Watch Ultra 3 en natuurlijk de iPhone 17-serie: de iPhone 17, de iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Bron afbeelding: Apple
Geruchten Apple Watch Apple Apple Watch Series 11

