Nieuwe functie in WhatsApp helpt je focussen op wat belangrijk is

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee het gemakkelijker wordt om je te richten op wat belangrijk is. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie in WhatsApp

Eerder dit jaar heeft WhatsApp de nieuwe functie chatfilters toegevoegd, waardoor de chats in de app een stuk overzichtelijker zijn geworden. De functie die nu volgt, is een uitbreiding van deze chatfilters en biedt een meer persoonlijke manier om je berichten te beheren. De nieuwe functie heet Lijsten.

Met deze nieuwe functie in WhatsApp kun je je chats filteren met aangepaste categorieën naar keuze. Of dat nu een lijst is voor je familie, je werk of je buurt, de functie Lijsten helpt je om te focussen op de gesprekken die het belangrijkst zijn, op het moment dat je ze nodig hebt.

Zo werkt de functie Lijsten

De nieuwe functie in WhatsApp werkt heel eenvoudig: om een aangepaste Lijst te maken, tik je op het plusteken in de filterbalk op het tabblad Chats. Je kunt zowel individuele contacten als groepschats aan je Lijsten toevoegen, net zoals je Favorieten gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld aparte Lijsten maken voor familieleden, collega’s, of buurtgroepen, zodat je snel belangrijke chats kunt vinden in je inbox.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Lijsten verschijnen naast bestaande chatfilters zoals ‘Alle’, ‘Ongelezen’, ‘Favorieten’ en ‘Groepen’ in de filterbalk. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, hoef je alleen maar lang te drukken op de naam van een Lijst om de inhoud te bewerken, zodat je naar wens gesprekken kunt toevoegen of verwijderen. De nieuwe functie Lijsten in WhatsApp wordt momenteel uitgerold en zal in de komende weken voor iedereen beschikbaar zijn.

WhatsApp heeft naast deze nieuwe functie onlangs ook een nieuwe widget toegevoegd voor je iPhone. Na het updaten naar versie 24.21.81 of hoger kun je de widget toevoegen aan je thuisscherm. Zo heb je snel toegang tot recente chats, favorieten, vastgemaakte gesprekken of vrienden met wie je vaak contact hebt direct vanaf het beginscherm van je iPhone.