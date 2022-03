WhatsApp polls op iOS: een nieuwe functie voor groepsgesprekken

WhatsApp op iOS krijgt er een nieuwe functie bij: het wordt mogelijk om polls te starten in groepsgesprekken. De nieuwe functie is op dit moment nog wel in ontwikkeling.

Nieuwe functie voor WhatsApp op iOS: polls

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de populaire app op iPhone. Het is in de bèta van WhatsApp nu mogelijk om polls (een peiling of enquête) naar een chatgroep te sturen. Wanneer het voor iedereen mogelijk wordt om polls te maken in WhatsApp is echter nog niet bekend. Op dit moment zit de functie in bètaversie 22.6.0.70 van het chatprogramma.

Met de nieuwe functie polls in WhatsApp kun je een vraag stellen en andere WhatsApp-gebruikers kunnen dan hun antwoord geven. De polls (en de bijbehorende antwoorden) worden versleuteld, dus alleen de groep kan de polls en de antwoorden in WhatsApp zien. En dat is natuurlijk wel zo fijn.

De polls-functie van WhatsApp is op dit moment nog in ontwikkeling en is er verder geen andere informatie bekend. We weten dus nog niet hoeveel antwoorden je mag toevoegen en of er een maximale tijdsduur aan gekoppeld kan worden.

WhatsApp is nog steeds veruit de populairste manier om berichtjes, foto’s en video’s uit te wisselen. WhatsApp krijgt ook regelmatig nieuwe functies en daar lijken de polls nu bij te komen. Op iPhoned geven we regelmatig tips om alles uit de geliefde chat-app te halen. We laten je bijvoorbeeld zien hoe je zelf stickers maakt voor WhatsApp.

Verder denk je als hardcore gebruiker misschien op de hoogte zijn van alle ins en outs. Maar wist je dat WhatsApp een hoop verborgen functies heeft? Zo kan je WhatsApp bijvoorbeeld beveiligen met Face ID of Touch ID, zodat je berichten ook privé blijven.

