Nieuwe functie WhatsApp: groepen krijgen houdbaarheidsdatum

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee groepen een houdbaarheidsdatum krijgen. Maar wat heb je eigenlijk aan deze functie?

WhatsApp werkt aan nieuwe functie voor groepen

Heb jij veel ongebruikte groepen in jouw WhatsApp-lijst staan? Dan is er goed nieuws, want WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarbij groepen een houdbaarheidsdatum krijgen. Het bedrijf hoopt zo een einde te maken aan groepen die na een tijdje vergeten worden en ongebruikt in jouw WhatsApp-lijst achterblijven.

De nieuwe functie is voornamelijk bedacht voor tijdelijke groepen. Dit zijn bijvoorbeeld WhatsApp-groepen voor een verjaardag of een borrel. Na de activiteit wordt de groepsapp vaak niet meer gebruikt. Met de nieuwe functie op WhatsApp blijven deze groepen niet meer achter.

Groepen krijgen houdbaarheidsdatum

Na de update krijg je bij het maken van een nieuwe groep de keuze of je de groep een houdbaarheidsdatum wilt geven of niet. Deze houdbaarheidsdatum betekent overigens niet dat de groep na deze datum meteen verdwijnt. De beheerder van de groep krijgt op de ingestelde datum een herinnering om de groep te verwijderen en beslist dan zelf of de groep inderdaad verwijderd kan worden.

Op het moment van de ingestelde houdbaarheidsdatum krijgen alle leden van de WhatsApp-groep een melding of ze de groep willen verlaten of niet. Zo loopt een groep dus vanzelf weer leeg nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Super handig, want zo vergeet je nooit meer een groep die je toch niet meer gaat gebruiken.

Binnenkort kan je ook je berichten bewerken

WhatsApp is achter de schermen druk bezig met nieuwe functies voor de app. Zo is het sinds kort mogelijk om berichten naar jezelf te sturen en is het maken van WhatsApp-stickers op je iPhone binnenkort veel makkelijker. Daarnaast is het in de toekomst mogelijk om verstuurde berichten tóch nog te bewerken.

Wanneer de nieuwe functie voor groepsapps wereldwijd wordt uitgerold is nog niet duidelijk. De optie wordt nu nog getest in een bètaversie van de app. Het is goed mogelijk dat WhatsApp binnenkort met een grote update komt, waarin alle nieuwe functies in één keer gelanceerd worden.

