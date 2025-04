WhatsApp werkt aan nieuwe functie die jouw chats beter beschermt

Een nieuwe functie van WhatsApp beschermt je chats door je meer controle te geven over wat je gesprekspartner mag opslaan. Dit moet je weten.

Nieuwe functie in WhatsApp beschermt jouw chats

Volgens WaBetaInfo test WhatsApp een nieuwe functie waarmee je kunt bepalen of andere chatleden je chats met hen kunnen exporteren. Ook kun je met de nieuwe functie bepalen of ze media die je deelt automatisch kunnen opslaan. De nieuwe optie heet ‘Geavanceerde chatprivacy’ (‘Advanced chat privacy’) en zit al in een recente WhatsApp-bèta voor iOS. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer de functie wordt uitgerold naar het grote publiek.

Schakel je de functie in, dan voorkom je dat je gesprekpartner(s) de volledige chatgeschiedenis kunnen opslaan. Gebruik je het in een groepschat, dan krijgt iedereen in de chat een melding dat Geavanceerde chatprivacy is ingeschakeld.

De functie zorgt er ook voor dat media die je deelt niet automatisch worden opgeslagen op het apparaat van je gesprekspartner(s). Het is alleen niet duidelijk of de nieuwe functie ook voorkomt dat gebruikers foto’s en video’s handmatig kunnen opslaan.

Geen waterdichte bescherming

De nieuwe functie voorkomt weliswaar dat chatleden chats kunnen exporteren, maar het is wel nog steeds mogelijk om berichten door te sturen en screenshots te maken. Geavanceerde chatprivacy van WhatsApp beschermt dan ook niet volledig. Je kunt het beveiligingsniveau wel nog wat verhogen door de optie ‘Verdwijnende chatberichten’ in te schakelen. Je berichten verdwijnen dan automatisch na een bepaalde tijd, die je zelf kunt instellen.

Ook een nieuwe muziekfunctie

WhatsApp heeft onlangs nog een nieuwe functie gelanceerd, waarmee je een korte muziekclip kunt opnemen in je WhatsApp-status. Je kunt muziekclips van maximaal 15 seconden voor foto’s en maximaal 60 seconden voor video’s plaatsen. Muziek die je op deze manier deelt, is end-to-end gecodeerd. Alleen vrienden kunnen de nummers zien – zelfs WhatsApp zelf kan niet zien welke nummers je deelt.