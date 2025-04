WhatsApp komt met een flinke update en een behoorlijk aantal nieuwe functies. Dit gaat er binnenkort veranderen in de app!

WhatsApp krijgt enorm aantal nieuwe functies: dit zijn ze

Er komt een flinke update aan voor WhatsApp met veel nieuwe functies. Sommige van deze functies zijn nu al beschikbaar, maar op een paar moet je misschien nog eventjes wachten. Die komen dan met een komende update.

Groepchats tonen aantal gebruikers online (en minder notificaties)

Zo gaan groepchats een nieuwe optie krijgen waarmee je ziet hoeveel gebruikers het groepsgesprek op een bepaald moment geopend hebben. Onder de groepstitel verschijnt dan hoeveel leden in totaal online zijn, je ziet dan bijvoorbeeld ‘5 online’ staan.

Wanneer je in meerdere groupchats zit, krijg je al snel veel notificaties binnen van alle verstuurde berichten. Je kunt straks in WhatsApp onder andere ook instellen dat je alleen notificaties krijgt van opgeslagen contacten.

Evenementen en feestjes organiseren wordt makkelijker

WhatsApp maakt ook het organiseren van onder andere feestjes, een avondje stappen of het plannen van evenementen makkelijker met paar nieuwe nieuwe functies. Je kunt dan niet alleen evenementen in groepsgesprekken plannen, maar ook in een privégesprek.

Weet je nog niet of je kunt komen? Dan is er ook de optie om met ‘Misschien’ te reageren. Daarnaast kun je onder andere ook aangeven dat een introducé welkom is en meer.

Makkelijker reageren

Soms reageert iemand op een bericht en zegt precies waar je het mee eens bent. Je kunt dan voortaan op de reactie tikken om dat aan te geven.

Videobellen wordt beter

WhatsApp heeft videobellen beter gemaakt. Zo zorgt een betere verbinding ervoor dat gesprekken minder snel afgebroken worden of wegvallen. Dankzij een nieuw systeem onder de motorkap pakt WhatsApp vaker een betere verbindingsroute. Ook wordt je internetsnelheid sneller herkend, waardoor de videokwaliteit vlotter naar HD wordt opgeschroefd zodra je verbinding dat aankan.

Nieuwe WhatsApp-functie speciaal voor de iPhone

Voor de iPhone komt WhatsApp met een paar exclusieve nieuwe functies. Zo kun je tijdens het videobellen inzoomen door een knijpbeweging te maken. Ook handig: documenten scan je straks gewoon direct vanuit het bijlage-menu. En WhatsApp is in te stellen als je standaardapp voor bellen en berichten op je iPhone.

Meer functies voor beheerders en het delen van kanalen

WhatsApp introduceert ook extra functies voor beheerders van kanalen. Je kunt dan korte video’s opnemen en delen (van maximaal 60 seconden). Ook handig: voor elk kanaal kun je nu een QR-code opvragen, waardoor delen een stuk makkelijker gaat. Daarnaast kan WhatsApp straks automatische transcripties van spraakberichten.

De meeste van deze nieuwe functies voor WhatsApp zijn beschikbaar in de nieuwste versie van de app. De update en een paar van de features zullen nog niet bij iedereen beschikbaar zijn, dus het kan zijn dat je nog een paar dagen (tot een paar weken) moet wachten.

