Deze nieuwe functie maakt je iPad Pro direct een stuk krachtiger

iPadOS 26.1 is nu voor iedereen beschikbaar en brengt een handige nieuwe functie voor productiviteit naar de iPad Pro – Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze nieuwe functie maakt je iPad Pro krachtiger

De nieuwe functie die iPadOS 26.1 naar je iPad Pro brengt, heet Slide Over. Die functie was er al eerder in iPadOS 18, maar is later weer door Apple verwijderd. Met de functie Slide Over kun je een venster van een app vanaf de rechterkant voor de app schuiven waar je momenteel mee bezig bent. Op deze manier kun je snel even iets in een andere app doen en die app vervolgens weer terugschuiven. Dat is bijvoorbeeld handig als je even snel een berichtje wilt sturen.

Zo werkt het

Om de nieuwe functie Slide Over op je iPad Pro te gebruiken, volg je de onderstaande stappen:

Open de app die je met Slide Over wilt gebruiken; Druk lang op de groene knop linksboven tot er een menu verschijnt; Tik in het menu op ‘Open Slide Over’; Open nu de andere app in volledig scherm.

Als je de functie in iPadOS 18 hebt gebruikt, zul je een verschil merken met Slide Over in iPadOS 26.1. Het is namelijk niet langer mogelijk om meerdere apps op elkaar te stapelen. Dit is zonder meer een minpuntje. Hopelijk brengt een toekomstige update hier weer verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beter multitasken

De nieuwe functie Slide Over op de iPad Pro is zonder meer heel erg handig. Je kunt bijvoorbeeld een app zoals Slack of Microsoft Teams op deze manier niet alleen in beeld houden terwijl je aan het werk bent in een andere app, maar ook direct gebruiken zonder dat je helemaal hoeft over te schakelen.

Slide Over zorgt ervoor dat je op je iPad Pro beter kunt multitasken dan ooit. Hopelijk ontwikkelt Apple deze nieuwe functie voor de iPad Pro in de toekomst nog verder. Wil je altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat je nooit meer iets mist!