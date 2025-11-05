iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Deze nieuwe functie maakt je iPad Pro direct een stuk krachtiger

Maurice Snijders
Maurice Snijders
5 november 2025, 13:25
2 min leestijd
Deze nieuwe functie maakt je iPad Pro direct een stuk krachtiger

iPadOS 26.1 is nu voor iedereen beschikbaar en brengt een handige nieuwe functie voor productiviteit naar de iPad Pro – Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie.

Deze nieuwe functie maakt je iPad Pro krachtiger

De nieuwe functie die iPadOS 26.1 naar je iPad Pro brengt, heet Slide Over. Die functie was er al eerder in iPadOS 18, maar is later weer door Apple verwijderd. Met de functie Slide Over kun je een venster van een app vanaf de rechterkant voor de app schuiven waar je momenteel mee bezig bent. Op deze manier kun je snel even iets in een andere app doen en die app vervolgens weer terugschuiven. Dat is bijvoorbeeld handig als je even snel een berichtje wilt sturen.

nieuwe functie iPad Pro

Zo werkt het

Om de nieuwe functie Slide Over op je iPad Pro te gebruiken, volg je de onderstaande stappen:

  1. Open de app die je met Slide Over wilt gebruiken;

  2. Druk lang op de groene knop linksboven tot er een menu verschijnt;

  3. Tik in het menu op ‘Open Slide Over’;

  4. Open nu de andere app in volledig scherm.

Als je de functie in iPadOS 18 hebt gebruikt, zul je een verschil merken met Slide Over in iPadOS 26.1. Het is namelijk niet langer mogelijk om meerdere apps op elkaar te stapelen. Dit is zonder meer een minpuntje. Hopelijk brengt een toekomstige update hier weer verandering in.

Beter multitasken

De nieuwe functie Slide Over op de iPad Pro is zonder meer heel erg handig. Je kunt bijvoorbeeld een app zoals Slack of Microsoft Teams op deze manier niet alleen in beeld houden terwijl je aan het werk bent in een andere app, maar ook direct gebruiken zonder dat je helemaal hoeft over te schakelen.

Slide Over zorgt ervoor dat je op je iPad Pro beter kunt multitasken dan ooit. Hopelijk ontwikkelt Apple deze nieuwe functie voor de iPad Pro in de toekomst nog verder. Wil je altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat je nooit meer iets mist!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Apple heeft dit handige trucje toegevoegd aan de Apple Music-app

Apple heeft dit handige trucje toegevoegd aan de Apple Music-app

Vandaag 15:23

Live vertalingen via AirPods komt met iOS 26.2 alsnog naar de EU

Live vertalingen via AirPods komt met iOS 26.2 alsnog naar de EU

Vandaag 11:40

Moet je wachten met je volgende aankoop tot Black Friday?

Moet je wachten met je volgende aankoop tot Black Friday?

Vandaag 10:52

Dit zijn de 3 beste AI-functies van iOS 26.1 voor ondernemers

Dit zijn de 3 beste AI-functies van iOS 26.1 voor ondernemers

Vandaag 10:16

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren