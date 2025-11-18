Nieuwe functie voor AirDrop maakt eenmalig delen gemakkelijker

In iOS 26.2 bèta 3 zit een AirDrop-functie waarmee je tijdelijk bestanden kunt uitwisselen zonder elkaar als contactpersoon toe te voegen.

Nieuwe AirDrop-functie maakt eenmalig delen makkelijker

Als je tot nog toe AirDrop wilde gebruiken met iemand die je niet kende, dan was de gemakkelijkste manier om diegene als contactpersoon toe te voegen. Dat is iets wat je waarschijnlijk niet per se wilt. Je andere optie was AirDrop tijdelijk voor iedereen open zetten, wat natuurlijk ook geen ideale optie is. In iOS 26.2 heeft Apple hier een oplossing voor bedacht in de vorm van een nieuwe AirDrop-functie.

Dankzij deze AirDrop-functie is het namelijk mogelijk om een AirDrop-code te krijgen die je kunt delen met iemand die niet in jouw contactenlijst staat. Wanneer je zo’n code genereert, kan de persoon met wie je AirDrop wilt gebruiken die code invoeren. Vervolgens kunnen jullie apparaten gedurende 30 dagen met elkaar communiceren. Je kunt de toegang ook weer verwijderen via de app Instellingen.

“Share a secure code with people not in your contacts to use AirDrop. You will be able to find each other for the next 30 days. You can manage access in Settings.” “Deel een beveiligde code met mensen die niet in je contacten staan om AirDrop te gebruiken. Je kunt elkaar dan gedurende de komende 30 dagen vinden. Je kunt de toegang beheren in Instellingen.”

Er zijn al langer opties om AirDrop volledig uit te schakelen, AirDrop alleen beschikbaar te maken voor contactpersonen, of AirDrop voor iedereen in te schakelen gedurende 10 minuten. Deze nieuwe op code gebaseerde optie biedt een manier om een verbinding te maken met iemand die je niet als contactpersoon wilt toevoegen, zonder dat je AirDrop voor alle mensen in de buurt hoeft in te schakelen. Personen met wie je een eenmalige code hebt gedeeld, kun je als volgt beheren:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘AirDrop’;

Kies ‘Beheer bekende AirDrop-contacten’.

Heb je iOS 26.2 bèta 3 niet, dan moet je nog even geduld hebben. Apple brengt iOS 26.2 voor het grote publiek uit in december. Dan kun je de nieuwe AirDrop-functie gelijk zelf uitproberen! Wil je zeker weten dat je niets mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!