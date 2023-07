Nieuwe foto bevestigt: iPhone 15 krijgt dunste schermranden ooit

Er is weer een nieuwe foto gelekt, waarop te zien is dat de iPhone 15 inderdaad de dunste schermranden ooit krijgt. Zo ziet het nieuwe scherm eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel dunnere schermranden voor de iPhone 15

De geruchten dat de iPhone 15 dunnere schermranden krijgt gaan al langer en lijken nu opnieuw bevestigd te worden. Er is namelijk een nieuwe foto gelekt, waarop de displays van de nieuwe iPhones zijn te zien. Op de foto worden de dunnere schermranden onthuld, waaruit blijkt dat alle modellen uit de iPhone 15-serie een iets dunnere rand krijgen.

Lees ook: ‘Batterij van iPhone 15 wordt beter dan ooit’ (dit is waarom)

De schermranden van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden nog dunner dan die van de iPhone 15 (Plus). Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max heeft schermranden van 2,17 millimeter. Bij de iPhone 15 Pro Max is dit nog maar 1,55 millimeter. Dat betekent dat de schermen van alle telefoons net iets groter zijn, zonder dat de behuizing van de iPhones moet worden aangepast.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023

Dynamic Island komt naar alle nieuwe iPhones

Op de foto is eveneens te zien dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus geen notch meer hebben aan de bovenkant van het scherm. Dat betekent dat Apple definitief afscheid neemt van de uitkeping, waar nu nog bijvoorbeeld de frontcamera in verstopt zit bij de huidige iPhones. In plaats daarvan komt het Dynamic Island naar de gehele iPhone 15-serie, dus ook naar de reguliere iPhone 15 (Plus).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het Dynamic Island werd vorig jaar geïntroduceerd door Apple bij de iPhone 14 Pro (Max). De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman had eerder al voorspeld dat het Dynamic Island bij de iPhone 15 wordt uitgebreid naar de gehele serie. De nieuwe gelekte foto bevestigt dit vermoeden dus. Het is nog afwachten of het Dynamic Island er ook nieuwe functies bijkrijgt met de iPhone 15.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

De iPhone 15-serie krijgt dus nieuwe, dunnere schermranden én het Dynamic Island. We moeten nog even wachten op de telefoons, want de nieuwe generatie wordt vermoedelijk in het najaar aangekondigd door Apple. Dit gebeurt doorgaans in de tweede week van september. Nog even geduld dus, want de nieuwe iPhones verschijnen bijna.

Lees ook: iPhone 15: deze twee nieuwe functies maken straks het verschil

Wil jij meer weten over de iPhone 15? Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 een nieuwe actieknop krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt. Lees hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!