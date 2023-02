WhatsApp Status krijgt 5 nieuwe features – dit moet je weten

WhatsApp Status krijgt een aantal nieuwe features die het gebruik ervan makkelijker moeten maken. We laten je zien wat er is vernieuwd.

WhatsApp Status

Met de functie Status deel je via WhatsApp tijdelijke updates met je contactpersonen. Je kunt het een beetje vergelijken met Stories op Instagram. Hier plaats je onder meer tekst, foto’s en video’s, die na 24 uur weer uit je Status verdwijnen.

WhatsApp Status bestaat al langer, maar in Nederland wordt er tot nog toe niet al te gretig gebruik van gemaakt. We gaan ervan uit dat WhatsApp dit met deze nieuwe features wil veranderen. We zetten ze voor je op een rijtje:

1. Privépublieksselectie

Deze feature is bedoeld voor wanneer je een WhatsApp Status deelt waarvan je niet wilt dat al je contacten die kunnen zien. Je kunt hiermee dus zelf selecteren wie je status mag zien.

2. Spraakstatus

Hiermee heb je de mogelijkheid om spraakberichten van maximaal 30 seconden op te nemen en te delen als Status. Handig voor wanneer je geen zin hebt om te typen.

3. Statusreacties

Hiermee kunnen je contacten snel en eenvoudig reageren op jouw WhatsApp Status. Reageren kan door omhoog te vegen en op een van de acht emoji’s te tikken. Antwoorden met tekst of een spraakbericht kan uiteraard ook nog steeds.

De nieuwe statusprofielring wordt weergegeven rond de profielfoto van een contact wanneer diegene een Status-update deelt. De ring is zichtbaar in de chatlijsten, in lijsten met groepsdeelnemers en in contactgegevens.

5. Linkvoorbeelden in Status

Wanneer je een link in je WhatsApp Status plaatst, zie je automatisch een voorbeeld van de inhoud, net zoals wanneer je een bericht stuurt. Deze voorbeelden geven je contacten direct een beter idee van wat de link inhoudt.

Nieuwe features WhatsApp Status

Deze nieuwe features worden geleidelijk wereldwijd beschikbaar gemaakt en kunnen binnen een paar weken door iedereen worden gebruikt. Of de functie Status hierdoor aan populariteit gaat winnen, valt nog te bezien.