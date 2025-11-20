4 nieuwe features die je kunt verwachten van de iPad mini 2026

De iPad mini 2026 komt er binnenkort aan – deze achtste generatie krijgt een flinke update met ten minste 4 belangrijke nieuwe features.

4 nieuwe features van de iPad mini 2026

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe iPad mini volgend jaar precies op de markt komt. Wat we wel weten is dat je in elk geval 4 handige nieuwe features kunt verwachten van de iPad mini 2026. We zetten ze voor je op een rij.

1. OLED-display

Een van de nieuwe features die de iPad mini 2026 waarschijnlijk krijgt, is een OLED-scherm. Het eerste OLED-apparaat van Apple was de eerste Apple Watch in 2015, gevolgd door de iPhone X in 2017 en de iPad Pro in 2024. Het bedrijf is nu blijkbaar van plan om de technologie naar meer apparaten te brengen, zoals de iPad Air, MacBook Air en MacBook Pro, en dus mogelijk ook de iPad mini.

De huidige iPad mini heeft een Liquid Retina LCD-scherm, net als de iPad Air. OLED biedt een hoger contrast met echt zwart, bredere kijkhoeken, snellere responstijden, betere efficiëntie en over het algemeen een betere beeldkwaliteit.

2. A19 Pro-chip

De huidige iPad mini kwam uit in 2024, met als belangrijkste upgrade ten opzichte van de vorige versie de A17 Pro-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. In augustus deelde Apple per ongeluk code die belangrijke informatie onthulde over de volgende versie van de iPad mini met de codenaam J510/J511: Het apparaat is uitgerust met de A19 Pro-chip, die ook wordt gebruikt in de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

De huidige iPad mini maakt gebruik van een versie van de A17 Pro-chip uit de iPhone 15 Pro met een vijf-core GPU. De A19 Pro die in de iPhone Air wordt gebruikt, heeft ook een vijf-core GPU, in tegenstelling tot de volledige zes-core versie in de iPhone 17 Pro-modellen. Hierdoor lijkt het waarschijnlijk dat de volgende iPad mini een A19 Pro-chip met een vijf-core GPU krijgt.

3. Waterbestendig ontwerp

Bloomberg beweert dat Apple werkt aan een versie van de iPad mini met een meer waterbestendig ontwerp. Een van de nieuwe features van de iPad mini 2026 is daardoor een waterbestendigheidsclassificatie.

De iPhone heeft een IP68-classificatie, waardoor hij 30 minuten lang ondergedompeld kan worden in water tot een diepte van zes meter. Welke classificatie de iPad mini krijgt, is vooralsnog niet duidelijk. De vernieuwde behuizing zal vermoedelijk een vergelijkbare waterbestendigheid bieden als de iPhone, waardoor hij veilig is voor incidenteel gebruik in natte omgevingen, zoals een badkamer of zwembad.

4. Nieuw ontworpen speakers

Apple heeft kennelijk nieuwe speakers ontwikkeld voor de iPad mini, die gebruikmaken van trillingstechnologie. Hierdoor kunnen de luidsprekeropeningen in het apparaat worden verwijderd. Door de luidsprekeropeningen te verwijderen, is er minder risico dat er water in de iPad mini terechtkomt.

iPad mini 2026 wordt waarschijnlijk duurder

Hoewel we niet weten wanneer Apple de iPad mini 2026 precies op de markt gaat brengen, lijkt een lancering samen met nieuwe iPad Air-modellen in het voorjaar waarschijnlijk. Met nieuwe features zoals een OLED-scherm, waterbestendigheid, een nieuw luidsprekersysteem en een snellere chip zal de iPad mini 2026 naar verwachting duurder zijn. Mogelijk gooit Apple er zo’n 100 euro bovenop.

De huidige iPad mini koop je bij Apple momenteel vanaf 559 euro. In webshops ben je met een bedrag van € 499,99 wel wat goedkoper uit. Ben je van plan om de iPad mini 2024 aan te schaffen? Houd dan de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!