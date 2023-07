Meer dan 100 nieuwe emoji’s voor je iPhone met iOS 17 – dit zijn ze

Er komen niet alleen toffe functies naar je iPhone met iOS 17, maar ook heel veel nieuwe emoji’s. Zo zien de nieuwe plaatjes eruit!

Nieuwe emoji’s in iOS 17

Er komt weer een reeks nieuwe emoticons naar je iPhone! Met iOS 17 verschijnen er maar liefst 108 nieuwe emoji’s. Dit zijn compleet nieuwe plaatjes, maar ook uitbreidingen op bestaande varianten. Zo worden er nieuwe familiesamenstellingen en huidskleuren toegevoegd in Emoji 15.1, dat is de versie van de nieuwe update.

Vanwege World Emoji Day zijn alle nieuwe emoji’s nu al onthuld. Dit zijn waarschijnlijk nog niet de definitieve plaatjes, want ze moeten eerst nog worden goedgekeurd door het Unicode Consortium. Bovendien geeft Apple de emoji’s vaak een eigen design, waardoor ze er net iets anders uitzien. Ben je benieuwd naar de nieuwe plaatjes? Dit zijn de nieuwe emoji’s.

Zo zien de nieuwe emoji’s eruit

Van de 108 nieuwe emoji’s die met iOS 17 op je iPhone verschijnen, zijn er slechts een paar volledig nieuw. De compleet nieuwe plaatjes zijn een horizontaal en verticaal schuddend hoofd, een feniks, een limoen, een bruine paddenstoel en een brekende ketting. Daarnaast komen er nieuwe familieportretten bij, waarin verschillende gezinssamenstellingen worden geïntroduceerd.

Alle andere nieuwe emoji’s zijn uitbreidingen op bestaande varianten. Bij actieve plaatjes zijn tegengestelde beweegrichtingen toegevoegd en het is straks bij meer emoji’s mogelijk om de huidskleur aan te passen. Echt nieuw zijn deze plaatjes dus niet, maar ze zorgen wel voor een flinke uitbreiding op het huidige aanbod.

Dit is wanneer de plaatjes verschijnen

De nieuwe emoji’s verschijnen niet direct bij de release van iOS 17 in september. Doorgaans worden de nieuwe plaatjes in het voorjaar gelanceerd. We kunnen Emoji 15.1 dus waarschijnlijk pas in de lente van 2024 verwachten. Voor die tijd bepaalt het Unicode Consortium welke designs worden goedgekeurd. Het kan dus zijn dat niet alle 108 nieuwe emoticons ook daadwerkelijk worden uitgebracht.

Heb je geen zin om zo lang te wachten op de nieuwe plaatjes? Dan is het natuurlijk ook mogelijk om de emoticons nu alvast te bekijken. Op Emojipedia vind je een overzicht terug van alle nieuwe emoji’s die mogelijk in iOS 17 verschijnen. Heb je gemist dat er in iOS 16.4 ook al nieuwe emoji’s naar je iPhone zijn gekomen? Bekijk dan hier alle nieuwe plaatjes die Apple in iOS 16.4 introduceerde.

