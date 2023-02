Deze nieuwe emoji’s komen met iOS 16.4 naar je iPhone

In iOS 16.4 komt er een hele lading nieuwe emoji’s naar je iPhone. Hierdoor hoef je onder andere niemand meer voluit een ezel te noemen – daar is straks gewoon een emoji voor.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe emoji’s iOS 16.4

Ieder jaar zien we ze wel weer verschijnen: nieuwe emoji’s om het toch al zo uitgebreide aanbod nóg verder uit te breiden. Al was het wel een tijdje stil. In iOS 16 zaten helemaal geen nieuwe varianten, en de laatste toevoegingen waren zelfs helemaal in maart vorig jaar met iOS 15.4.

Hoog tijd voor een aanvulling dus – en die komt er nu aan. In de eerste bèta van iOS 16.4 zijn namelijk heel wat nieuwe emoji’s te bespeuren. Opvallend is dat je met een groot deel ervan iemand kan uitschelden: denk bijvoorbeeld aan ‘domme gans’, ‘ezel’ of ‘kwal’. Altijd leuk.

Alle nieuwe emoji’s op de iPhone

Hieronder vind je de gehele lijst met nieuwe emoji’s. Het zijn er maar liefst 21, waarvan de eerste twee ook nog beschikbaar zijn in meerdere kleuren:

Talk to the hand (naar rechts)

Talk to the hand (naar links)

Schuddend hoofd

Gember

Ezel

Vleugel

Wifi-symbool

Hyacint

Kwal

Eland

Gans

Khanda-symbool

Boontjes

Waaier

Maracas

Kam

Merel

Fluit

Lichtblauw hart

Grijs hart

Roze hart

Nieuwe emoji’s: wanneer?

Je kunt de nieuwe emoji’s gebruiken wanneer iOS 16.4 uitkomt (en je vrienden ook hebben geüpdatet). Ook in iPadOS 16.4 en macOS Ventura 13.3 zullen de nieuwe emoji’s te vinden zijn.

Wanneer al deze updates exact uitkomen, is echter nog lastig te zeggen. Gezien tot nu toe alleen de eerste bèta is uitgegeven, kan dit nog wel even duren. Vorig jaar kwam iOS 15.4 midden maart uit – wij verwachten iOS 16.4 daarom ook rond die tijd.

Wil je direct weten wanneer je aan de slag kunt met de nieuwe emoji’s? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!