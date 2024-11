Elk jaar komen er nieuwe emoji’s bij voor je iPhone. De volgende emoticons staan alweer klaar om geïntroduceerd te worden!

Deze nieuwe emoji komen eraan voor je iPhone

Er komen in totaal acht nieuwe emoji’s aan. Dit zijn onder andere een orca, een trombone en een schatkist. Opvallend is dat er nu ok een soort Bigfoot te vinden is. De officiële Nederlandse namen zijn op dit moment nog niet bekend. In de officiële pdf lees je meer over de nieuwe emoji’s die gaan komen.

Er komen in 2025 eerst nog wat andere emoji’s aan. Dat zijn onder andere een gezicht met wallen, vingerafdruk, boom met takken, wortelgewas, harp, schep en een soort inktvlek. Die zijn al in 2024 bekend gemaakt.

De nieuwe emoji met onder andere de orca, laten nog wat langer op zich wachten. Die zullen waarschijnlijk zo rond de herfst van 2025 goedgekeurd worden. Daarna duurt het nog even voordat Apple de nieuwe emoji’s heeft geïmplementeerd. Het zou dan nog tot begin 2026 kunnen duren voordat je nieuwe emoji’s kunt gebruiken op je iPhone.

Houd er overigens rekening mee dat Apple zijn eigen versie van de emoji’s maakt. Ze zien er vaak net wat anders uit dan die bij de aankondiging getoond worden.

De laatste keer dat er nieuwe emoji’s op je iPhone bijkwamen was met de iOS 17.4-update, dat was in maart 2024. Toen kwamen er onder andere een schuddend hoofd bij en een gebroken ketting.

Eigen emoji’s maken met Genmoji

In iOS 18.2 zit een nieuwe functie genaamd Genmoji. Hiermee kun je zelfs je eigen emoji’s maken. Jammer genoeg is deze functie nog niet beschikbaar in Nederland. Dat heeft te maken met Europese regelgeving, waardoor Apple de nieuwe AI-functies hier nog niet wil uitbrengen op de iPhone en iPad.

Gelukkig komt daar volgend jaar verandering in, want Apple heeft inmiddels laten weten wanneer de nieuwe techniek ook hier beschikbaar komt. Vanaf april 2025 kunnen we Apple Intelligence in de EU met Genmoji gebruiken.