Gaaf: nieuwe emoji’s voor iOS komen eraan (en dit zijn ze)

Gebruik je ook veel emoji’s in je berichten? Dan heb je geluk. Er komen waarschijnlijk 31 nieuwe emoji’s in iOS bij, waaronder een trillend gezicht en een gans. Welke het nog meer zijn lees je hier!

Nieuwe emoji’s voor iOS

Je krijgt er regelmatig een hele reeks met nieuwe emoji’s bij op je iPhone. Met iOS 15.4 verschenen er onlangs nog 37 emoji’s, zoals de sensuele lippen en een ‘zwangere’ man. Er worden in totaal 31 nieuwe emoji’s geïntroduceerd, maar het is nog niet helemaal zeker dat ze allemaal erbij komen.

Het Unicode Consortium (dat zorgt voor de standaardcodering van grafische tekens en symbolen) overweegt momenteel de toevoeging. In september wordt dan besloten of deze nieuwe emoji’s dan uiteindelijk een plekje krijgen in iOS.

Er komen dan onder andere een ezel, een gans, een kwal en een aantal nieuwe kleuren hartjes bij. De uiteindelijke look van de nieuwe emoji’s voor iOS staat nog niet vast. Daarnaast hebben Apple, Android, Microsoft, Twitter allemaal hun eigen versie van de emoji. De voorbeelden in dit artikel zijn gemaakt door Joshua Jones van Emojipedia.

Wereld Emoji dag 2022

Voor fans van emoji is het nog meer smullen geblazen: op 17 juli is het Wereld Emoji Dag 2022. Het is dé dag waarop emoji’s worden gevierd en bestaat al sinds 2014. Wist je trouwens dat het 😂 ‘gezicht met tranen van vreugde’ met afstand de populairste emoji van 2021 is? Deze emoji was goed voor 5% van het totale online emoji-gebruik. Meer hierover lees je in het artikel ‘Dit zijn de populairste (en minst geliefde) emoji van 2021‘.

Weet je trouwens niet wat sommige emoji’s in iOS betekenen? Schaam je niet hoor, dat is niet altijd bij elk plaatje even duidelijk. In het artikel ‘de betekenis van veelgebruikte emoji‘ zetten we ze nog even voor je op een rij.

