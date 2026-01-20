iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze 9 nieuwe emoji komen samen met iOS 26.4 naar je iPhone

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 januari 2026, 9:36
1 min leestijd
Deze 9 nieuwe emoji komen samen met iOS 26.4 naar je iPhone

Met de komst van iOS 26.4 voegt Apple weer 9 nieuwe emoji toe aan je iPhone – we laten je zien welke emoji je allemaal kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Deze 9 emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone

Vorig jaar heeft het Unicode Consortium een preview gegeven van een aantal nieuwe emoji. Die emoji worden naar verwachting in het voorjaar van 2026 aan de iPhone toegevoegd met de komst van iOS 26.4. Dit zijn de negen emoji die je rond die tijd kunt verwachten:

  • Trombone
  • Schatkist
  • Vervormd gezicht
  • Harig wezen (ook wel Bigfoot of Sasquatch)
  • Vechtwolk
  • Klokhuis
  • Orka
  • Balletdanser
  • Aardverschuiving
emoji iOS 26.4

Voor het eerst sinds iOS 18.4

Apple heeft voor het laatst nieuwe emoji toegevoegd aan de iPhone met de komst van iOS 18.4, een update die in maart vorig jaar uitkwam. iOS 17.4, iOS 16.4 en iOS 15.4 hebben in de loop der jaren ook nieuwe emoji’s geïntroduceerd, dus de timing is wat dat betreft inmiddels wel voorspelbaar geworden.

Opvallend is dat de emoji Vervormd gezicht heel populair is op Discord-servers. Het is in wezen een vervormde versie van de emoji voor een beschaamd gezicht (Flushed face), die je hieronder ziet.

emoji iOS 26.4

Op de iPhone 15 Pro en nieuwer staat een Apple Intelligence-functie genaamd Genmoji. Daarmee kun je je eigen emoji maken en je kunt er ook bestaande emoji mee combineren. De hierboven genoemde nieuwe emoji worden in elk geval rechtstreeks toegevoegd aan het emoji-toetsenbord van de iPhone wanneer je iOS 26.4 uiteindelijk hebt geïnstalleerd.

Release iOS 26.4

    We moeten nog wel even wachten op de emoji van iOS 26.4, want de update komt vermoedelijk in maart of april naar je iPhone. Voor die tijd komt eerst nog iOS 26.3 uit. Wil je zeker weten dat je geen enkele update van Apple mist? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

    Download de iPhoned-app

    Download de iPhoned-app
    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
    Heeft dit artikel je geholpen?
    Reageer
    Software iOS 26 iPhone Apple

    Bekijk ook

    Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

    Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

    Gisteren 16:48

    Deze Apple-functie is al meer dan een jaar vertraagd (maar dat is goed nieuws)

    Deze Apple-functie is al meer dan een jaar vertraagd (maar dat is goed nieuws)

    Gisteren 12:32

    iOS 27: deze grote veranderingen komen in 2026 naar je iPhone

    iOS 27: deze grote veranderingen komen in 2026 naar je iPhone

    Gisteren 10:11

    Pas op: zó hoog is de boete voor rijden met je telefoon in de hand in 2026

    Pas op: zó hoog is de boete voor rijden met je telefoon in de hand in 2026

    18 januari 2026

    Lezersreacties

    Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

    Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

    Menu
    Nieuws
    Reviews
    iPhone
    iPad
    Watch
    Mac
    Audio/TV
    Vergelijk
    Verkopen
    Over ons Contact Adverteren