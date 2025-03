Deze nieuwe emoji komen dit jaar naar je iPhone met iOS 18.4

Apple heeft iOS 18.4 bèta 2 vrijgegeven en ondersteuning voor zeven nieuwe emoji geïntroduceerd, die later dit jaar naar je iPhone komen.

Deze emoji komen met iOS 18.4 naar je iPhone

Er zitten zeven nieuwe emoji in iOS 18.4 bèta 2 die onlangs beschikbaar is gekomen. Dat betekent dat die nieuwe emoji later dit jaar ook naar jouw iPhone komen. De emoji van een gezicht met wallen onder de ogen is waarschijnlijk het meest opvallend, maar dit zijn alle zeven emoji die je kunt verwachten:

Een gezicht met wallen onder de ogen Een vingerafdruk Een boom zonder bladeren Een wortelgroente Een harp Een schop Een spetter

Alleen met de nieuwste software

Emoji worden gemaakt en goedgekeurd door het Unicode Consortium, waarna Apple en andere bedrijven hun eigen versies ervan ontwerpen. Verder kunnen alleen gebruikers met de nieuwste software de nieuwe emoji zien. Dit betekent dat gebruikers met iOS 18.3 of eerdere versies van het besturingssysteem alleen een leeg pictogram te zien krijgen als iemand met iOS 18.4 of later hen een bericht stuurt met de nieuwe emoji.

Apple voegde voor het laatst nieuwe emoji toe met de iOS 17.4-update die uitkwam in maart 2024. Dat waren toen de volgende emoji:

Bruine champignon

Feniks

Gebroken ketting

Limoen

Hoofd dat heen en weer schudt

Hoofd dat op en neer schudt

Volgend jaar krijgen we de Unicode 17 emoji. Daar zitten onder andere een harig wezen (Bigfoot), een vervormd gezicht, een vechtwolk (zoals in strips), een danseres, een klokhuis, een orka, een trombone, een aardverschuiving en een schatkist.

iOS 18.4

Naast de nieuwe emoji breidt iOS 18.4 met name Apple Intelligence verder uit. Helaas is Apple Intelligence in Nederland nog altijd niet beschikbaar. Daarbij is het ook nog altijd niet zeker wanneer Apple Intelligence hier wel beschikbaar komt. De update naar iOS 18.4 wordt in elk geval in april vrijgegeven voor het grote publiek.