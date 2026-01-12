Zien: deze 9 nieuwe emoji komen in 2026 naar je smartphone

De lijst met alle nieuwe emoji van 2026 is gepubliceerd! Benieuwd hoe ze eruitzien? Deze emoticons komen dit jaar naar je smartphone.

Nieuwe emoji in 2026

Er komen weer nieuwe emoji naar je smartphone in 2026! Ieder jaar wordt een reeks nieuwe plaatjes toegevoegd aan het toetsenbord met emoticons. Dat is in 2026 niet anders, want de lijst met alle nieuwe emoticons is gepubliceerd. In totaal worden negentien plaatjes geïntroduceerd, waarvan negen emoticons compleet nieuw zijn. Het gaat om de volgende negen emoji:

Samengeknepen gezicht;

Hand met een duim die naar links wijst;

Hand met een duim die naar rechts wijst;

Vlinder;

Augurk;

Vuurtoren;

Meteor;

Gum;

Net met een handvat.

De negen nieuwe emoji vormen een aanvulling op de bestaande plaatjes. Zo kun je nu al een komkommer, duim omhoog of omlaag en een blauwe vlinder kiezen. Daar komen straks meer opties bij met de augurk, duim naar links of rechts en oranje vlinder. Het gaat om een eerste versie van de emoticons, dus het is nog niet het definitieve ontwerp. Mogelijk worden de emoji later in 2026 nog aangepast, zo kunnen er nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Dit zijn de voorlopige versies:

iOS 27.4 introduceert emoji

Het Unicode Consortium publiceert ieder voorjaar een lijst met nieuwe emoji, vervolgens gaan bedrijven als Apple en Google aan de slag met een eigen versie van de plaatjes. In september 2026 wordt de definitieve versie van de emoticons getoond, maar Apple-gebruikers kunnen ze dan nog niet gebruiken. Ontwikkelaars van Apple moeten eerst aan de slag met het nieuwe design van de plaatjes voor de iPhone, iPad en Mac.

Doorgaans voegt Apple de nieuwe emoticons pas een jaar later toe aan de eigen besturingssystemen. Ze verschijnen traditiegetrouw in de vierde versie van een grote iOS-update. Het is daarom de verwachting dat Apple de negen nieuwe emoji van 2026 pas in iOS 27.4 toevoegt. Heb je een iPhone, iPad of Mac? In dat geval kun je pas in het voorjaar van 2027 aan de slag met alle nieuwe plaatjes, want dan verschijnen iOS 27.4 iPadOS 27.4 en macOS 27.4.

Nog meer nieuwe plaatjes

Je moet dus nog even geduld hebben, want je kunt de augurk, vuurtoren en andere negen emoji pas in het voorjaar van 2027 gebruiken. Het Unicode Consortium heeft daarnaast tien huidtinten toegevoegd aan twee van de basis emoji, waarmee er in totaal dus negentien nieuwe plaatjes worden toegevoegd in 2027. Voor Android-gebruikers verschijnen de nieuwe emoji mogelijk wel in 2026.

Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten op nieuwe plaatjes, want Apple voegt in iOS 26.4 nog de emoji toe die in 2025 zijn aangekondigd. Dat betekent dat je in maart of april al een reeks nieuwe emoticons kunt verwachten. Bekijk hier welke plaatjes er met iOS 26.4 naar je iPhone komen! Wil je geen enkele update missen en op de hoogte blijven van de nieuwe emoji? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!