iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

Er zijn 2 nieuwe CarPlay-functies in iOS 26.2 (iPhone-nieuws #48)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 november 2025, 16:00
3 min leestijd
Er zijn 2 nieuwe CarPlay-functies in iOS 26.2 (iPhone-nieuws #48)

Apple heeft maar liefst 2 nieuwe CarPlay-functies toegevoegd in iOS 26.2. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

OS 26.2 heeft 2 nieuwe functies voor Apple CarPlay

carplay weergave aanpassen

Heb je een auto met CarPlay ingebouwd? Dan hebben we goed nieuws voor je! Met de aankomende update naar iOS 26.2 krijgt niet alleen je iPhone allerlei nieuwe functies. Ook CarPlay krijgt er twee nieuwe functies bij. En die maken je autorit ongetwijfeld weer nét een stukje prettiger.

→ Dit zijn de functies

De iPhone Fold verschijnt al in 2026 (maar schrik niet van de prijs!)

fold prijs

Na jaren van ontwikkeling komt Apple in 2026 dan eindelijk met de allereerste vouwbare iPhone. En het ziet ernaar uit dat het waarschijnlijk een nieuw high-end model wordt – volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone Fold namelijk wel een erg hoge prijs.

→ Zo duur wordt ie!

Zie je gekleurde bolletjes boven aan het iPhone-scherm?

bolletje iphone

Misschien is het je wel eens opgevallen dat je soms een gekleurd bolletje boven aan het scherm van je iPhone ziet. Een groen bolletje of misschien wel een oranje bolletje. Deze bolletjes geven aan dat er bepaalde hardware van je iPhone wordt gebruikt. Meestal is het verklaarbaar, maar het is goed om ze te (her)kennen.

→ Dit is er aan de hand

Zoveel snelheidsverschil zit er écht tussen oude en nieuwe iPhones

snelheidsverschil

In een nieuwe video van het YouTube-kanaal PhoneBuff zie je hoeveel sneller iPhones elk jaar worden. Je ziet dus niet alleen het verschil tussen de laatste nieuwe iPhone en zijn voorganger, maar ook tussen eerdere voorgangers. In de video worden namelijk de iPhone 12 Pro Max tot en met de 17 Pro Max met elkaar vergeleken.

→ Zoveel verschil is er

10 redenen om te wachten op de iPhone 18 Pro van volgend jaar

18 pro

De ontwikkeling van iPhones loopt enkele jaren vooruit. Daarom horen we vaak al maanden voor de lancering geruchten over nieuwe functies. We hebben dan ook al een aardig beeld van wat we kunnen verwachten van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Zodoende hebben we 10 redenen gevonden om erop te wachten.

→ Deze 10 redenen

Dit zijn de beste Black Friday 2025-deals voor streamingdiensten!

deals streamingdiensten

Als je meerdere abonnementen op verschillende streamingdiensten neemt, lopen de maandelijkse kosten al behoorlijk snel op. Reden temeer om op het juiste moment toe te slaan, zoals tijdens Black Friday 2025! We zetten de beste deals voor streamingdiensten die we hebben gevonden voor je op een rij.

→ De beste deals

Hackers proberen spyware te installeren via WhatsApp en Signal

whatsapp spyware

De VS waarschuwen Signal- en WhatsApp-gebruikers voor cybercriminelen die momenteel proberen om spyware te installeren. Ze maken actief gebruik van commerciële spyware om gebruikers aan te vallen en zo toegang tot de app te krijgen. Vervolgens kunnen ze met extra malware ook toegang krijgen tot de telefoon.

→ Dit moet je weten

Zo kun je echt altijd bij een bestand, zelfs tijdens een stroomstoring

altijd bij een bestand

De Bestanden-app synchroniseert automatisch met je iCloud. Open je een bestand lange tijd niet, dan komt het voor dat het bestand ineens niet meer op je iPhone staat, maar alleen in je iCloud. Apple doet dat om ruimte op je iPhone te besparen. Deze bestanden herken je aan een pictogram van een wolkje.

→ Zo kom je er altijd bij

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Geruchten iPhone Apple audio en tv Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #48 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #48 2025)

Gisteren 16:28

Nederlanders herkennen online oplichting niet (maar denken van wel)

Nederlanders herkennen online oplichting niet (maar denken van wel)

27 november 2025

Apple komt begin 2026 met goedkope MacBook, iPad en iPhone

Apple komt begin 2026 met goedkope MacBook, iPad en iPhone

27 november 2025

Nieuwe features van iOS 27: dit is wat we er tot nog toe over weten

Nieuwe features van iOS 27: dit is wat we er tot nog toe over weten

26 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren