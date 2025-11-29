Er zijn 2 nieuwe CarPlay-functies in iOS 26.2 (iPhone-nieuws #48)

Apple heeft maar liefst 2 nieuwe CarPlay-functies toegevoegd in iOS 26.2. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Heb je een auto met CarPlay ingebouwd? Dan hebben we goed nieuws voor je! Met de aankomende update naar iOS 26.2 krijgt niet alleen je iPhone allerlei nieuwe functies. Ook CarPlay krijgt er twee nieuwe functies bij. En die maken je autorit ongetwijfeld weer nét een stukje prettiger.

→ Dit zijn de functies

Na jaren van ontwikkeling komt Apple in 2026 dan eindelijk met de allereerste vouwbare iPhone. En het ziet ernaar uit dat het waarschijnlijk een nieuw high-end model wordt – volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone Fold namelijk wel een erg hoge prijs.

→ Zo duur wordt ie!

Misschien is het je wel eens opgevallen dat je soms een gekleurd bolletje boven aan het scherm van je iPhone ziet. Een groen bolletje of misschien wel een oranje bolletje. Deze bolletjes geven aan dat er bepaalde hardware van je iPhone wordt gebruikt. Meestal is het verklaarbaar, maar het is goed om ze te (her)kennen.

→ Dit is er aan de hand

In een nieuwe video van het YouTube-kanaal PhoneBuff zie je hoeveel sneller iPhones elk jaar worden. Je ziet dus niet alleen het verschil tussen de laatste nieuwe iPhone en zijn voorganger, maar ook tussen eerdere voorgangers. In de video worden namelijk de iPhone 12 Pro Max tot en met de 17 Pro Max met elkaar vergeleken.

→ Zoveel verschil is er

De ontwikkeling van iPhones loopt enkele jaren vooruit. Daarom horen we vaak al maanden voor de lancering geruchten over nieuwe functies. We hebben dan ook al een aardig beeld van wat we kunnen verwachten van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Zodoende hebben we 10 redenen gevonden om erop te wachten.

→ Deze 10 redenen

Als je meerdere abonnementen op verschillende streamingdiensten neemt, lopen de maandelijkse kosten al behoorlijk snel op. Reden temeer om op het juiste moment toe te slaan, zoals tijdens Black Friday 2025! We zetten de beste deals voor streamingdiensten die we hebben gevonden voor je op een rij.

→ De beste deals

De VS waarschuwen Signal- en WhatsApp-gebruikers voor cybercriminelen die momenteel proberen om spyware te installeren. Ze maken actief gebruik van commerciële spyware om gebruikers aan te vallen en zo toegang tot de app te krijgen. Vervolgens kunnen ze met extra malware ook toegang krijgen tot de telefoon.

→ Dit moet je weten

De Bestanden-app synchroniseert automatisch met je iCloud. Open je een bestand lange tijd niet, dan komt het voor dat het bestand ineens niet meer op je iPhone staat, maar alleen in je iCloud. Apple doet dat om ruimte op je iPhone te besparen. Deze bestanden herken je aan een pictogram van een wolkje.

→ Zo kom je er altijd bij

