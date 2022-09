‘Camera-app op iPhone krijgt nieuwe look’ (maar niet voor iedereen)

Volgens geruchten gaat Apple de camera-app op de iPhone een nieuwe look geven. Jammer genoeg krijgt niet iedereen het nieuwe uiterlijk. iPhoned laat weten wat er aan de hand is.

iPhone camera-app krijgt nieuwe look

Wanneer je veel foto’s maakt met je iPhone, gaat er waarschijnlijk binnenkort wat veranderen. Apple is namelijk van plan om de camera-app van een nieuwe look te voorzien.

De nieuwe look van de camera-app op de iPhone valt samen met de release van de iPhone 14 en dat heeft stiekem een goede reden. Door het verdwijnen van de notch (de zwarte inkeping bovenin het scherm) ontstaat er bij sommige modellen van de iPhone 14 meer ruimte. Waarschijnlijk heeft Apple daarom besloten om de camera-app een nieuwe look te geven en deze ruimte op te vullen.

De knop voor het flitslicht is in de nieuwe versie van de camera-app verplaatst naar de statusbalk bovenin. Ook de knop voor het instellen van Live Photos verschuift iets en gaat een stukje omhoog.

Knoppen in de camera-app krijgen nieuwe plek

Ook de knoppen voor de camera-instellingen zijn voortaan bovenaan het scherm te vinden. Hiermee ontstaat er dus meer ruimte voor de voorvertoning van je foto op het scherm. In de afbeelding hierboven zie je hoe deze aanpassing er mogelijk uit komt te zien.

Waarschijnlijk is het nieuwe uiterlijk van de camera-app van de iPhone alleen voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Koop je dus een iPhone 14 of iPhone 14 Max (of heb je nog een oudere iPhone) dan blijft waarschijnlijk alles nog bij het oude, want deze toestellen behouden nog de oude notch.

iPhone 14 Pro (Max) krijgt twee gaatjes

Volgens de laatste geruchten krijgt de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max twee gaatjes in het scherm, maar anders dan je denkt. Wanneer het scherm van de iPhone 14 Pro (Max) aanstaat vormen deze gaatjes één pilvormige balk. De pixels tussen de gaatjes worden dus softwarematig uitgeschakeld. De ruimte wordt volgens geruchten gebruikt om bijvoorbeeld de camera- en microfoon-indicators weer te geven.

