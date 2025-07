Deze twee nieuwe apps komen dit jaar naar je iPhone (en dit kun je ermee)

Er komen dit jaar twee nieuwe apps naar je iPhone, die automatisch aan je Beginscherm worden toegevoegd. Dit kun je ermee!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe apps voor de iPhone

Er komen binnenkort twee nieuwe apps naar de iPhone! Apple heeft iOS 26 aangekondigd, dat de grootste update in jaren is voor de smartphone. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, waardoor vrijwel alle applicaties er anders uitzien in iOS 26. Veelgebruikte apps als de Fotobibliotheek en Instellingen krijgen een compleet nieuwe indeling in de volgende softwareversie.

Dat is niet alles, want je iPhone krijgt er twee nieuwe apps bij in 2025. Deze applicaties worden automatisch toegevoegd aan het Beginscherm van je iPhone, nadat je iOS 26 hebt geïnstalleerd. Met de update komen de nieuwe Games- en Voorvertoning-app naar de iPhone. Laatstgenoemde is al jaren beschikbaar op de Mac(Book), maar is vanaf 2026 eindelijk te gebruiken op de iPhone. Games is juist een compleet nieuwe applicatie, die in 2025 naar de iPhone, iPad en Mac(Book) komt.

Games en Voorvertoning

Met Games en Voorvertoning wordt de iPhone uitgebreid met twee nieuwe apps. De Games-app is – zoals de naam al doet vermoeden – de plek waar je alle spellen van Apple vindt. In de applicatie zie je alle games van Apple Arcade, zodat je ze gemakkelijk kunt installeren. Daarnaast zie je welke games door vrienden worden gespeeld, kun je vrienden uitdagen voor spellen en zie je een overzicht met alle games die op je iPhone staan. De gegevens van Game Center worden eveneens getoond in de Games-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voorvertoning is al langer beschikbaar op de Mac(Book). In 2025 wordt Voorvertoning eindelijk naar de iPhone én iPad gebracht. Dat is goed nieuws, want met deze applicatie is het eenvoudiger om (PDF-)bestanden te openen, bekijken en te bewerken. Andere functies van Voorvertoning zijn het automatisch invullen van (PDF-)bestanden, scannen van documenten en het creëren van nieuwe afbeeldingen. Met iOS 26 is het straks dus veel gemakkelijker om met bestanden te werken op je iPhone of iPad.

Release van iOS 26

Apple brengt met iOS 26 veel functies én twee nieuwe apps naar de iPhone. Zowel de Games- als de Voorvertoning-app is met iPadOS 26 ook beschikbaar op de iPad. Met Games verzamelt Apple alle spellen, statistieken en gegevens van Game Center in één plek. Voorvertoning wordt juist de applicatie waar je alle bestanden en documenten vindt. Met deze applicaties wordt je iPhone vanaf iOS 26 dus veel overzichtelijker.

Ben je enthousiast over de nieuwe apps voor je iPhone? De applicaties komen in september naar de smartphone, want die maand brengt Apple iOS 26 uit. Dan verschijnen ook grote software-updates als iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 en tvOS 26. Helaas krijgen niet alle iPhones de belangrijkste update van 2025. Ben je benieuwd of jouw toestel ondersteuning heeft? Lees dan hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!