Nieuwe Apple Watches opgedoken in database – dit weten we al

Apple heeft nieuwe producten toegevoegd aan de database van Bluetooth, waarmee bevestigd wordt dat er nieuwe Apple Watches aankomen. Dit weten we al.

Apple voegt nieuwe horloges toe aan database

Er zijn nieuwe Apple Watches toegevoegd aan de database van Bluetooth. Alle producten die voorzien zijn van bluetooth moeten geregistreerd worden in deze database, dus ook de nieuwe horloges van Apple. Het is de verwachting dat Apple volgende maand twee nieuwe smartwatches onthuld en de database lijkt dat nu te bevestigen.

Er zijn (nog) geen details terug te vinden op de productpagina bij Bluetooth, alleen dat het nieuwe apparaat draait op watchOS. Het modelnummer en de naam van het toestel zijn nog niet ingevuld. Hierdoor lijkt het dus zo goed als zeker dat het gaat om de nieuwe Apple Watches, die Apple binnenkort zal aankondigen. Dit weten we al over de nieuwe horloges.

Apple Watch Series 9 en Ultra 2 verwacht

Zoals ieder jaar verschijnt er in de herfst een nieuwe generatie van de reguliere Apple Watch. Dit jaar verschijnt dan de Series 9, maar dat is dit jaar waarschijnlijk niet de enige nieuwe smartwatch van Apple. Ook Apple’s duurste horloge krijgt een update, want de Apple Watch Ultra 2 verschijnt dit najaar.

De nieuwe horloges krijgen een grote update op het gebied van hardware, want ze worden voorzien van de nieuwe S9-chip. Dit is voor het eerst in jaren dat de Apple Watches draaien op een écht nieuwe processor. De huidige chip is nog nagenoeg gelijk aan de processor die we zagen in de Series 6. Met de S9-chip zijn de horloges dan een stuk sneller en energiezuiniger.

Horloges verschijnen in nieuwe kleuren

Naast de nieuwe S9-chip krijgen de horloges vermoedelijk geen grote updates. We kunnen de modellen van de smartwatches wél in een nieuwe kleur verwachten. De Series 9 verschijnt naar verluidt in een roze kleur, terwijl de Apple Watch Ultra 2 juist in een donkere titanium variant wordt uitgebracht. Dit is voor het eerst dat Apple een nieuwe kleur introduceert bij de Ultra, het horloge verscheen vorig jaar in slechts één kleur.

De nieuwe horloges verschijnen vermoedelijk pas eind dit jaar, waardoor we nog wel even moeten wachten. Ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? En kun je niet zo lang wachten op een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 384,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 376,99 Bekijk beste prijs