Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe versie van de Apple Watch SE. Dit gaat er veranderen bij de budget-smartwatch.

‘Nieuwe versie van Apple Watch SE op komst’ (dit wordt er anders)

Mark Gurman van Bloomberg zegt dat Apple op dit moment bezig is met een nieuwe versie van de Apple Watch SE. Dat is niet het enige nieuws, want hij laat ook weten wat Apple van plan is om te veranderen bij deze versie van de budget-smartwatch.

Gurman zegt dat Apple van plan is om bij deze versie van de Apple Watch SE de behuizing aan te passen. In plaats van aluminium krijgt de Apple Watch SE een plastic behuizing. Volgens de Apple-kenner doet Apple dit om de prijs van de Apple Watch SE verder omlaag te krijgen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Apple de behuizing vervangt voor een plastic variant. Jaren geleden deed Apple dit ook bij de iPhone 5. Er kwam toen een versie met een plastic achterkant die Apple de iPhone 5C doopte. Deze iPhone kwam ook in een aantal opvallende kleuren. Dat zou kunnen betekenen dat Apple bij de nieuwe versie van de Apple Watch SE ook een aantal vrolijke kleuren gaat introduceren.

De Apple iPhone 5C kon ook op de nodige kritiek rekenen. Veel Apple-fans vonden het een downgrade van de metalen behuizing van de reguliere iPhone. Daarbij was er ook ontevredenheid over de prijs. Die was nog steeds te hoog voor een ‘inferieur’ product.

Apple Watch kopen

Het is nog niet bekend wanneer de volgende versie van de Apple Watch SE gaat komen. Wanneer je nu een zo goedkoop mogelijke Apple Watch wilt, dan zit je bij de Apple Watch SE 2022 goed. Maar ook daar zijn soms flinke prijsverschillen te vinden. Wil je liever de nieuwste Apple Watch? Dan moet je voor de Apple Watch Series 9 gaan? Maar waar moet je dan zijn voor de beste prijs?

Geen nood, want in de Apple Watch Series 9-prijsvergelijker en de Apple Watch SE 2022-prijsvergelijker op iPhoned vind je altijd de laagste prijs. De Apple Watch Series 9 is momenteel het goedkoopst: € 399,-. Voor een Apple Watch SE 2022 ben je € 244,95 kwijt.

En wil je het neusje van de zalm op smartwatch-gebied van Apple? Dan is er nog de Apple Watch Ultra 2. Bekijk de beste prijzen in onze Apple Watch Ultra 2-prijsvergelijker.

