Deze 5 Apple-producten kun je nog verwachten in oktober

Hoewel er deze keer waarschijnlijk geen event plaatsvindt, komt Apple toch met een aantal nieuwe producten in oktober. We geven je een overzicht van wat je deze maand nog mag verwachten.

Nieuwe Apple-producten in oktober 2022

Omdat er deze maand geen Apple-event komt, zullen de nieuwe producten via een persbericht worden aangekondigd. Dat betekent overigens niet dat je je verwachtingen naar beneden moet bijstellen. We gaan namelijk uit van maar liefst vijf nieuwe Apple-producten in oktober.

1. MacBook Pro

Zo verschijnt er deze maand nog een nieuwe MacBook Pro. We denken niet dat het design verandert, maar wel dat de prestaties een flinke boost krijgen dankzij de nieuwe M2 Pro en M2 Max chips. Deze chips zijn met name gericht op betere grafische prestaties. Dit zijn de vermoedelijke specificaties:

M2 Pro: max 10-core cpu, met max 20-core gpu en max 48 GB RAM.

M2 Max: max 10-core cpu, met max 40-core gpu, en max 96 GB RAM.

2. M2 Mac mini

Ook verwachten we deze maand nog een nieuwe Mac mini met een M2-chip. Ook hier gaan we niet uit van veranderingen qua design, maar wel qua prestaties. Tevens verwachten we een Mac mini met een M2 Pro-chip. Dit zijn de eerste nieuwe modellen sinds het verschijnen van de meest betaalbare Mac in november 2020: de M1 Mac mini.

3. iPad Pro

Een ander product met een M2-chip dat we nog verwachten is een nieuwe iPad Pro. In tegenstelling tot de nieuwe MacBook Pro en M2 Mac mini zullen er bij de nieuwe iPad Pro wel wat veranderingen in het design te vinden zijn.

Bloomberg meldde aanvankelijk dat de nieuwe iPad Pro een glazen achterkant zou krijgen, waardoor draadloos opladen voor het eerst mogelijk zou worden. Maar onlangs verscheen het bericht dat er in plaats van een volledig glazen achterkant vermoedelijk alleen een groter glazen Apple-logo op de achterkant komt. Draadloos opladen blijft zodoende nog steeds mogelijk.

4. iPad 10

Naast een iPad Pro verschijnt er deze maand vermoedelijk ook een nieuwe instap-iPad: de tiende generatie iPad. Ook hier verwachten we aanpassingen in het design. De nieuwe iPad 10 zou smallere randen om het scherm hebben en heeft voor het eerst geen thuisknop meer. Zodoende wordt Touch ID ingebouwd in de aan/uit-knop. Verder wordt de Lightning-aansluiting vervangen door USB-C, en krijgt de tablet een A14-chip en 5G-ondersteuning.

5. Apple TV

De A14-chip zien we vermoedelijk ook terug in een van de andere nieuwe Apple-producten deze oktober en dat is Apple TV. Naast een snellere chip krijgt de nieuwe Apple TV vermoedelijk ook meer werkgeheugen en een nieuwe Siri Remote. Bovendien wordt hij volgens geruchten ook nog eens goedkoper.

En verder …

We wachten nog altijd op een nieuwe Mac Pro met Apple Silicon. Apple startte de transitie naar Apple Silicon in november 2020 en zou die binnen twee jaar afronden. Dat betekent dat de deadline in november van dit jaar ligt. Volgens Mark Gurman is het echter niet waarschijnlijk dat er dit jaar nog een Mac Pro verschijnt. Maar misschien kunnen we wel een vooraankondiging verwachten.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!