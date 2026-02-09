Pak je agenda: op deze datum komen nieuwe Apple-producten (en dat is al snel)

Er komen weer nieuwe producten van Apple aan! Benieuwd wanneer ze verschijnen? Zet deze datum maar alvast in je agenda!

Nieuwe producten Apple

Apple kondigt binnenkort nieuwe toestellen aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de MacBook Pro binnenkort vernieuwd. De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een MacBook Pro met de M5 Pro- en de M5 Max-chip. De huidige versie van de MacBook Pro draait op de M5-chip en verscheen in oktober 2025. Op de volgende uitvoering hoeven we volgens Gurman niet lang te wachten.

Het is de verwachting dat Apple de MacBook Pro met de M5 Pro- en de M5 Max-chip begin maart uitbrengt. Volgens Gurman verschijnt de vernieuwde MacBook Pro in de eerste week van maart, dat is de week van 2 maart 2026. Apple brengt nieuwe producten doorgaans uit op een maandag, dinsdag of woensdag. Dat betekent dat de volgende MacBook Pro waarschijnlijk op maandag 2 maart, dinsdag 3 maart of woensdag 4 maart 2026 wordt onthuld.

MacBook Pro M5 Pro en M5 Max

De MacBook Pro krijgt een kleine update, want Apple voorziet de laptop alleen van een nieuwe processor. Waar je nu nog voor de M5-, M4 Pro en de M4 Max-chip kunt kiezen bij de MacBook, zijn dat straks de M5-, M5 Pro- en de M5 Max-chip. De nieuwe processors zijn sneller en energiezuiniger. De MacBook Pro heeft daardoor nog minder moeite met het draaien van meerdere zware taken op hetzelfde moment.

De MacBook Pro met M5-chip is op dit moment enkel beschikbaar met een 14-inch scherm, maar daar komt volgende maand verandering in. Apple brengt dan ook een 16-inch variant van de MacBook Pro uit, waarbij je kunt kiezen tussen de M5-, M5 Pro- en de M5 Max-chip. De kleine 14-inch uitvoering van de MacBook Pro komt beschikbaar met dezelfde processors. Met de nieuwe M5 Pro- en M5 Max-chip wordt de MacBook Pro in 2026 ongeveer twintig procent sneller in vergelijking met de MacBook Pro 2024.

Meer nieuwe Apple-producten

Apple heeft met de AirTag 2 al het eerste product van 2026 uitgebracht, maar daar komen binnenkort nog meer nieuwe toestellen bij. Het lijkt zo goed als zeker dat de MacBook Pro met de nieuwe M5 Pro- en de M5 Max-chip begin maart verschijnt. Daarnaast worden de iPhone 17e, iPad 2026 en de iPad Air 2026 binnenkort verwacht. Mogelijk kiest Apple ervoor om deze producten rond dezelfde periode te presenteren.

Het is vooralsnog niet de verwachting dat Apple een speciaal evenement organiseert om de nieuwe producten te onthullen. In plaats daarvan brengt het bedrijf vermoedelijk persberichten uit, waarin de nieuwe toestellen worden aangekondigd. Wil je geen enkel nieuw Apple-product missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws!