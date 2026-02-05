Dit nieuwe Apple-product is nu al verklapt (door deze software-updates) 

iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
5 februari 2026, 17:31
2 min leestijd
Er zijn nieuwe software-updates beschikbaar, waarmee een nieuw Apple-product nu al wordt verklapt. Om dit toestel gaat het!

macOS 26.3 is uit

Apple heeft een reeks software-updates uitgebracht voor ontwikkelaars, waaronder de Release Candidates van iOS 26.3 en macOS 26.3. In de nieuwe testversies zijn niet alleen nieuwe functies toegevoegd voor de iPhone en Mac, er wordt ook een compleet nieuw Apple-apparaat verklapt. Apple heeft tot nog toe onbekende codes toegevoegd aan de software, die verwijzen naar nieuwe processors. Met deze codes beschrijft Apple vermoedelijk de M5 Max- en de M5 Ultra-chip in de nieuwe MacBook Pro.

ChipSoC IDPlatform code
M3 UltraT6032H15D
M4T8132H16G
M4 ProT6040H16S
M4 MaxT6041H16C
M5T8142H17G
M5 Max (verwacht)T6051H17C
M5 Ultra (verwacht)T6052H17D

In iOS 26.3 en macOS 26.3 zijn de codes T6051/H17C en T6052/H17D gevonden. Als we kijken naar de opbouw van deze codes wordt vermoedelijk verwezen naar een Max- en een Ultra-chip. Bij de M4 Max-chip (T6041/H16C) en de M3 Ultra-chip (T6032/H15D) heeft Apple dezelfde notering toegepast, waardoor de M5 Max- en de M5 Ultra-chip hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier worden geregistreerd. Dat deze nieuwe processors zijn opgedoken in iOS 26.3 en macOS 26.3 betekent dat de nieuwe MacBook Pro binnenkort verschijnt.

iOS 26.3 veranderingen

Nieuwe versie van de MacBook Pro

De huidige generatie van de MacBook Pro verscheen in oktober 2025. De laptop maakte de overstap van de M4- naar de M5-chip en heeft een 14-inch scherm. Apple heeft de 16-inch versie van de MacBook Pro 2025 niet uitgebracht, die verschijnt vermoedelijk binnenkort. Bij de nieuwe MacBook Pro met 16-inch display kun je straks kiezen tussen de M5-, M5 Max- en M5 Ultra-chip. De 14-inch uitvoering wordt ook uitgebreid met deze nieuwe processors.

Opvallend is dat de M5 Pro-chip nog ontbreekt, want deze wordt wél verwacht bij de nieuwe versie van de MacBook Pro. Apple verwijst nog niet naar deze chip, maar het is goed mogelijk dat deze in de definitieve versies van iOS 26.3 en macOS 26.3 alsnog wordt toegevoegd. Met de codes verklapt Apple in ieder geval dat de MacBook Pro wordt voorzien van nieuwe processors. Daar hoeven we niet lang op te wachten, want het nieuwe Apple-product verschijnt al snel.

macbook pro 2025 zijkant

MacBook Pro release

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt de MacBook Pro met de M5 Pro- en de M5 Max-chip rond dezelfde periode als iOS 26.3 en macOS 26.3. Apple heeft de laatste testversies van deze updates uitgebracht voor ontwikkelaars, waardoor de definitieve softwareversies binnenkort verschijnen. Het is de verwachting dat deze updates samen met het nieuwe Apple-product in de week van 9 februari 2026 uitgebracht worden.

Die week weten we zeker van welke processors de MacBook Pro wordt voorzien. Mogelijk krijgt de laptop meer kleine verbeteringen, al worden er verder geen grote veranderingen verwacht. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Apple-apparaten en softwareversies? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!

Geruchten MacBook Pro Mac Apple MacBook Pro 2026

