Dit nieuwe Apple-product is nu al verklapt (door deze software-updates) 

Er zijn nieuwe software-updates beschikbaar, waarmee een nieuw Apple-product nu al wordt verklapt. Om dit toestel gaat het!

macOS 26.3 is uit

Apple heeft een reeks software-updates uitgebracht voor ontwikkelaars, waaronder de Release Candidates van iOS 26.3 en macOS 26.3. In de nieuwe testversies zijn niet alleen nieuwe functies toegevoegd voor de iPhone en Mac, er wordt ook een compleet nieuw Apple-apparaat verklapt. Apple heeft tot nog toe onbekende codes toegevoegd aan de software, die verwijzen naar nieuwe processors. Met deze codes beschrijft Apple vermoedelijk de M5 Max- en de M5 Ultra-chip in de nieuwe MacBook Pro.

Chip SoC ID Platform code M3 Ultra T6032 H15D M4 T8132 H16G M4 Pro T6040 H16S M4 Max T6041 H16C M5 T8142 H17G M5 Max (verwacht) T6051 H17C M5 Ultra (verwacht) T6052 H17D

In iOS 26.3 en macOS 26.3 zijn de codes T6051/H17C en T6052/H17D gevonden. Als we kijken naar de opbouw van deze codes wordt vermoedelijk verwezen naar een Max- en een Ultra-chip. Bij de M4 Max-chip (T6041/H16C) en de M3 Ultra-chip (T6032/H15D) heeft Apple dezelfde notering toegepast, waardoor de M5 Max- en de M5 Ultra-chip hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier worden geregistreerd. Dat deze nieuwe processors zijn opgedoken in iOS 26.3 en macOS 26.3 betekent dat de nieuwe MacBook Pro binnenkort verschijnt.

Nieuwe versie van de MacBook Pro

De huidige generatie van de MacBook Pro verscheen in oktober 2025. De laptop maakte de overstap van de M4- naar de M5-chip en heeft een 14-inch scherm. Apple heeft de 16-inch versie van de MacBook Pro 2025 niet uitgebracht, die verschijnt vermoedelijk binnenkort. Bij de nieuwe MacBook Pro met 16-inch display kun je straks kiezen tussen de M5-, M5 Max- en M5 Ultra-chip. De 14-inch uitvoering wordt ook uitgebreid met deze nieuwe processors.

Opvallend is dat de M5 Pro-chip nog ontbreekt, want deze wordt wél verwacht bij de nieuwe versie van de MacBook Pro. Apple verwijst nog niet naar deze chip, maar het is goed mogelijk dat deze in de definitieve versies van iOS 26.3 en macOS 26.3 alsnog wordt toegevoegd. Met de codes verklapt Apple in ieder geval dat de MacBook Pro wordt voorzien van nieuwe processors. Daar hoeven we niet lang op te wachten, want het nieuwe Apple-product verschijnt al snel.

MacBook Pro release

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt de MacBook Pro met de M5 Pro- en de M5 Max-chip rond dezelfde periode als iOS 26.3 en macOS 26.3. Apple heeft de laatste testversies van deze updates uitgebracht voor ontwikkelaars, waardoor de definitieve softwareversies binnenkort verschijnen. Het is de verwachting dat deze updates samen met het nieuwe Apple-product in de week van 9 februari 2026 uitgebracht worden.

Die week weten we zeker van welke processors de MacBook Pro wordt voorzien. Mogelijk krijgt de laptop meer kleine verbeteringen, al worden er verder geen grote veranderingen verwacht. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Apple-apparaten en softwareversies? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!