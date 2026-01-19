Deze Apple-functie is al meer dan een jaar vertraagd (maar dat is goed nieuws)

Apple werkt aan een nieuwe functie, maar die is al meer dan een jaar vertraagd. Om deze reden is dat juist goed nieuws!

Siri 2.0

Apple heeft de afgelopen jaren veel nieuwe functies voor de iPhone, iPad en Mac aangekondigd. In 2024 presenteerde het bedrijf Apple Intelligence, een nieuwe techniek die werkt met kunstmatige intelligentie. Apple Intelligence brengt grote veranderingen naar de iPhone, iPad en Mac. Teksten worden nagekeken en verbeterd met de nieuwe Schrijfhulp, plaatjes kun je generen in Image Playground en je maakt eigen eigen emoji met Genmoji.

De meeste functies die met Apple Intelligence werken zijn inmiddels beschikbaar in Nederland en België. Dat geldt niet voor één nieuwe functie van Apple, die al meer dan een jaar vertraagd is. Siri 2.0, de nieuwe generatie van de spraakassistent, is nog steeds niet beschikbaar. De nieuwe versie van Siri moet veel slimmer worden, maar Apple heeft grote problemen met het ontwikkelen van Siri 2.0.

Vertraging geeft voordeel

Met Apple Intelligence komen grote veranderingen naar Siri. De spraakassistent wordt uitgebreid met meer taalmodellen, waardoor Siri 2.0 veel slimmer wordt en natuurlijker communiceert. Dat is niet alles, want de stemassistent kan straks meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren. Apple heeft deze nieuwe functies voor Siri al in 2024 aangekondigd, maar ze zijn nog steeds niet beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac.

Siri 2.0 is dus al meer dan een jaar vertraagd, maar dat betekent voor veel gebruikers juist goed nieuws. Apple Intelligence is alleen beschikbaar op de nieuwste apparaten van het bedrijf. Zo heb je een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer nodig om Apple Intelligence te gebruiken. Hoe later Apple de volgende generatie van Siri uitbrengt, hoe meer apparaten werken met de nieuwe functie. Zo is de kans dus steeds groter dat jij een nieuwe iPhone, iPad of Mac hebt die ondersteuning biedt voor Apple Intelligence.

Release van de nieuwe Apple-functie

Bij de aankondiging van Apple Intelligence hadden slechts twee iPhones ondersteuning voor de nieuwe functies. Inmiddels zijn er elf iPhones die werken met Apple Intelligence, waardoor veel meer gebruikers toegang krijgen tot de nieuwe generatie van Siri. Het is op die manier goed nieuws dat Siri 2.0 meer dan een jaar vertraagd is, want de nieuwe versie van de spraakassistent werkt op veel meer apparaten.

Heb jij een nieuwe iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16 of iPhone 17 gekocht? In dat geval werkt jouw iPhone met de volgende versie van Siri. Het is nog niet bekend wanneer Apple Siri 2.0 uitbrengt, volgens geruchten is de nieuwe generatie van de spraakassistent onderdeel van iOS 26.4, iPadOS 26.4 en macOS 26.4. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!