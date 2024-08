In macOS 15.1 bèta zijn allerlei verwijzingen naar nieuwe Apple-producten terug te vinden. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe apparaten gelekt in macOS 15.1 bèta

Op maandag 29 juli werd een bètaversie van iOS 18.4 uitgebracht. Daarna volgden er updates voor alle huidige besturingssystemen die verschillende beveiligingslekken verhelpen, zoals iOS 17.6 en watchOS 10.6.

Inmiddels hebben we ook wat aanwijzingen voor wat er nog komen gaat. @aaronp613 vermeldde op X (voorheen Twitter) dat de bèta van macOS Sequoia 15.1 allerlei hints bevat voor apparaten die dit jaar en volgend jaar nog worden uitgebracht.

Dit zijn de modelaanduidingen in MacOS 15.1 bèta

Apple just casually leaking the iPhone 16 and 17 models in macOS 15.1 https://t.co/s6x8z4wOCe pic.twitter.com/xqapCabv0a — Aaron (@aaronp613) July 30, 2024

iPhone

iPhone17.1

iPhone17.2

iPhone17.3

iPhone17.4

iPhone18.1

iPhone18.2

iPhone18.3

iPhone18.4

iPad

iPad17.1

iPad17.2

ipad17.3

iPad17.4

De modelaanduidingen zeggen niet veel over wat er precies aan zit te komen, maar we kunnen wel wat conclusies trekken. De iPhones verwijzen vrijwel zeker naar de iPhone 16 en iPhone 17, aangezien de iPhone SE vermoedelijk dezelfde identificatie krijgt als de iPhone 16 (iPhone17.5). De iPad-vermeldingen verwijzen waarschijnlijk naar varianten van de iPad Mini 7 en misschien de iPad 11 (Wi-Fi- en Cellular-modellen).

And a bunch of upcoming Macs pic.twitter.com/XBbX7WuFLr — Aaron (@aaronp613) July 30, 2024

Macs

Mac16.3

Mac16.5

Mac16.6

Mac16.7

Mac16.8

Mac16.9

Mac17.1

Mac17.2

Bij de Macs zijn de modelaanduidingen in macOS 15.1 bèta minder eenduidig, maar we kunnen ze wel een beetje verklaren. De Macs die tot nu toe dit jaar zijn uitgebracht hebben allemaal een modelaanduiding die begint met ’15’. De nieuwe MacBook Air-modellen met M3 hebben de aanduidingen ‘Mac15.12’ en ‘Mac15.13’. De Macbook Pro-modellen vanaf november 2023 hebben de aanduidingen ‘Mac15.3’, ‘Mac15.6’, ‘Mac15.10’, ‘Mac15.8’, ‘Mac15.7’, ‘Mac15.11’ en ‘Mac15.9’.

Het is dus mogelijk dat deze modellen niet voor 2025 of 2026 worden uitgebracht. Hoewel identificatienummers zoals ‘Mac15.1’ of ‘Mac15.2’ in de lijst ontbreken, is het duidelijk dat Apple elke Mac met dezelfde Apple Silicon-generatie hetzelfde hogere identificatienummer geeft. ’15’ staat dus voor ‘M3’. De Macs met modelaanduiding ‘Mac16.x’ moeten daarom de Macs met de M4-chip zijn.

iPhone 16 verschijnt in september

De geruchten over nieuwe iPads en Macs zijn niet zo duidelijk als die over de iPhone 16. De iPad Mini 7 wordt misschien wel gepresenteerd tijdens de komende iPhone keynote, omdat Apple de kleine iPad meestal in september presenteert.

Wanneer de iPad 11 verschijnt, is nog onduidelijker omdat Apple voor deze iPads vooralsnog geen vast patroon volgt wat betreft de releasedata. Toch is er sinds de 6e generatie in 2018 elk jaar een instapmodel iPad verschenen, met 2023 als absolute uitzondering.