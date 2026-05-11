Deze nieuwe app kun je nú gebruiken in CarPlay (voor meer slimme functies)

Piet-Jan Lentjes
11 mei 2026, 16:59
Siri krijgt flinke concurrentie in je auto. Een nieuwe AI-app brengt meerdere slimme spraakfuncties naar CarPlay!

Apple CarPlay wordt weer een stukje slimmer. Naast ChatGPT en Perplexity kun je nu namelijk ook Grok gebruiken in CarPlay. Grok is de AI-chatbot van X (vroeger Twitter). Vooral de stemfunctie maakt Grok interessant, want daarmee kun je handsfree praten met de chatbot terwijl je onderweg bent.

Je kunt hiermee vragen stellen, gesprekken voeren of informatie opvragen zonder je iPhone erbij te hoeven pakken. Alles werkt volledig via spraak, wat natuurlijk een stuk veiliger is tijdens het rijden. Je kunt Grok dan bijvoorbeeld vragen wat het dichtsbijzijnde restaurant is met goede reviews zonder eerst te moeten stoppen.

De nieuwe app van Grok gebruikt de spraakinterface van CarPlay. Apple stelt daar wel duidelijke regels voor, want de app moet volledig met stembediening werken. Tijdens het gebruik van stemfuncties mogen apps maximaal vier knoppen tonen. Daarnaast mogen chatbots geen teksten of afbeeldingen laten zien als reactie op vragen.

Niet alleen voor Tesla’s meer

Opvallend is vooral dat Grok eerder exclusief beschikbaar was in Tesla-auto’s. Daar zit de AI-assistent al ingebouwd. Dankzij CarPlay komt de functie nu ook beschikbaar voor veel meer auto’s die CarPlay ondersteunen.

De functie dook overigens al eerder op als verborgen placeholder in de Grok-app voor iPhone, maar wordt nu daadwerkelijk uitgerold. Gebruikers die de functie kunnen gebruiken zien dan een nieuwe Grok-app binnen CarPlay verschijnen.

CarPlay krijgt steeds meer AI

Het is duidelijk dat Apple CarPlay langzaam verandert in een platform voor AI-apps. Eerst verscheen ChatGPT, daarna Perplexity en nu dus ook Grok. Grote namen zoals Google Gemini ontbreken voorlopig nog, maar de kans is groot dat er binnenkort meer volgen.

