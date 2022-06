‘Apple denkt aan nieuwe versie van populaire AirTag’

Het lijkt goed te gaan met de verkoop van de AirTag. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo blijft de verkoop van de tracker geleidelijk groeien. Blijft dit zo, dan overweegt Apple een tweede generatie AirTag te ontwikkelen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag 2 in aantocht?

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft weer diep in zijn glazen bol gekeken en komt op Twitter met nieuws over de AirTag. Hoewel Apple weinig heeft gezegd over de verkoopcijfers van de tracker, lijkt de AirTag een gewild item.

‘De AirTag is sinds de release geleidelijk gegroeid in zendingen’, twittert Kuo. Volgens de analist verkoopt Apple in 2021 en 2022 tussen de 20 en 35 miljoen exemplaren. ‘Als de AirTag-zendingen blijven groeien’, denk ik dat Apple een tweede generatie zal ontwikkelen’, voorspelt Kuo.

Wat zijn de verbeteringen?

Wat Apple wil verbeteren aan de tweede versie van de AirTag, is nog onbekend. Mogelijk doet het bedrijf iets aan het ontwerp. We hopen dat een toekomstige AirTag is voorzien van een gaatje om hem zonder accessoire aan een sleutelbos te bevestigen.

Wellicht heeft Apple ook plannen om verschillende versies van de AirTag te maken. Concurrent Tile heeft bijvoorbeeld een Sticker-variant, die je eenvoudig overal aan vastplakt, zoals een camera. Er is ook een Tile Slim, die de grootte heeft van een pasje en als gegoten in je portemonnee past.

De AirTag is overigens bedoeld om waardevolle bezittingen te traceren, zoals je sleutels, tas of portemonnee. Die zijn vervolgens van een zeer grote afstand te traceren; Apple gebruikt hiervoor het netwerk van de miljoenen Apple-apparaten die er wereldwijd zijn. Is iemand met een iPhone in de buurt, dan stuurt diegene anoniem de locatie door.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stalking

Helaas wordt de tracker ook voor kwaadwillenden doeleinden gebruikt, zoals om mensen te stalken of voor diefstal. Via firmware-updates probeert Apple deze problemen aan te pakken. De tracker maakt nu sneller een geluid als het ver van de eigenaar verwijderd is, of waarschuwt een persoon die een onbekende AirTag bij zich heeft.

De adviesprijs van de AirTag is 35 euro, maar wordt inmiddels bij sommige winkels goedkoper aangeboden. Wil je weten waar je de tracker het voordeligst in huis haalt? Check onze prijsvergelijker: