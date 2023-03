‘Apple brengt binnenkort nieuwe AirPods uit mét usb-c’

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt Apple aan nieuwe AirPods met een usb-c-aansluiting. Wanneer verschijnen de nieuwe oortjes?

Apple werkt aan nieuwe AirPods

De RC (release candidate build) van iOS 16.4 verklapte het al: Apple werkt aan nieuwe AirPods. In de testversie van iOS werd namelijk verwezen naar AirPods met modelnummer A3048 en een AirPods-case met het nummer A2968. Deze nummers kennen we nog niet, dus het gaat om een nieuw paar AirPods.

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft dat nu bevestigd. Hij voorspelt dat Apple dit jaar met een nieuw paar AirPods komt met een usb-c-aansluiting. De nieuwe aansluiting, conform de nieuwe Europese wetgeving, komt volgens de analist echter niet naar alle nieuwe AirPods. Welke AirPods krijgen de usb-c-poort wél?

AirPods 2 en AirPods 3 krijgen geen usb-c

Volgens Kuo brengt Apple de usb-c-aansluiting enkel naar de AirPods Pro 2. Dat betekent dat alle nieuwe AirPods Pro 2-modellen die na een bepaalde datum dit jaar worden geproduceerd de nieuwe usb-c-poort krijgen. Alle andere oortjes krijgen volgens Kuo geen nieuwe usb-c-uitgang meer. De AirPods 2, AirPods 3 en de eerste generatie AirPods Pro houden dan Apple’s Lightning-uitgang.

Het is niet duidelijk of Apple de AirPods Pro 2-case met usb-c-poort ook apart gaat verkopen. Op dit moment verkoopt Apple het doosje van de AirPods Pro in ieder geval nog niet los. Als je nu dus een case met usb-c zou willen, moet je er ook meteen nieuwe AirPods bij kopen. Het is goed mogelijk dat Apple de case straks wel los gaat verkopen, zodat je makkelijker overstapt naar AirPods Pro 2 mét usb-c.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.



我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

AirPods Pro 2 met usb-c verschijnen dit jaar

Kuo verwacht dat Apple de vernieuwde AirPods Pro 2 in het tweede kwartaal van 2023 uitbrengt. Dat zou betekenen dat de oortjes uiterlijk juni op de markt verschijnen. Mocht Apple deze deadline niet halen, dan verschijnen de AirPods Pro met usb-c mogelijk pas in het derde kwartaal volgens Kuo. Het is volgens hem in ieder geval zeker dat we vernieuwde AirPods gaan zien in 2023.

Heb je geen zin om te wachten op de nieuwe AirPods Pro 2? Dan is er goed nieuws, want de tweede generatie AirPods is op dit moment goedkoper dan ooit. Sla dus nu je slag, want het is onduidelijk hoe lang de kortingen nog gelden. Check de beste deals in onze prijsvergelijker:

