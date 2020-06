WWDC 2020: AirPods (Pro) krijgen slimme koppelfunctie en Spatial Audio

Apple komt met verassend nieuws over de AirPods. De draadloze oordopjes worden nog slimmer en gebruiksvriendelijker dankzij een aantal nieuwe features. Dit zijn ze.



Nieuwe features voor AirPods

Apple kondigt tijdens WWDC 2020 een aantal nieuwe features voor de AirPods aan. Allereerst kun je straks makkelijker de draadloze oordopjes gebruiken met meerdere apparaten. Door een update wisselen de AirPods straks automatisch en naadloos tussen verschillende apparaten.

Heb je bijvoorbeeld een MacBook en iPhone, dan hoef je niet telkens je AirPods handmatig met het nieuwe apparaat te verbinden, als je van Apple-device wil wisselen.

Ben je bijvoorbeeld muziek aan het luisteren op je iPhone en wil je vervolgens een video kijken met het geluid op je MacBook, dan wordt het geluid automatisch van apparaat naar apparaat ‘overgezet’.

Spatial audio voor AirPods Pro

Ook nieuw: ‘Spatial Audio’ voor de AirPods Pro, wat betekenen dat de draadloze oordopjes binnenkort surround sound ondersteunen. Apple zegt dat de AirPods Pro straks werken met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid. Dit betekent dat het mogelijk wordt om films te kijken met surround sound, waarbij het geluid dus om je heen ‘beweegt’.

De ‘Spatial Audio’-functie houdt er ook rekening mee als je je hoofd beweegt, zodat het geluid automatisch wordt aangepast. Deze feature komt alleen naar de Pro-versie van de AirPods, en niet naar de normale versie.

Release nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe features voor de AirPods verschijnen. Apple maakte tijdens de WWDC 2020-presentatie niet bekend wanneer we de functies kunnen verwachten. Zodra hier verandering in komt, dan lees je het natuurlijk op iPhoned. Volg ons via de website, de iPhoned-app en check ook de nieuwsbrief.