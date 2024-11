Gaat Apple ooit nog een keer een nieuwe AirPods Max uitbrengen?

Misschien ben je al lang aan het wachten op een nieuwe versie van de AirPods Max, maar gaat die er überhaupt wel ooit komen?

Komt er een nieuwe AirPods Max?

Er gaan al jarenlang geruchten dat Apple een nieuwe AirPods Max gaat uitbrengen, maar die geruchten zijn nog steeds niet concreet geworden. Daarom rijst de vraag of Apple überhaupt nog wel ooit een nieuwe versie op de markt gaat brengen.

Als je je hoop daarop gevestigd had, moeten we je helaas teleurstellen. Volgens de laatste Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman heeft Apple namelijk geen plannen meer om de AirPods Max wezenlijk te vernieuwen. Dat betekent dat de laatste vernieuwing de toevoeging van USB-C eerder dit jaar is. Een versie met een nieuwere chip of een verbeterde ruisonderdrukking gaat er dus jammer genoeg niet meer komen.

Op de markt sinds 2020

Apple introduceerde de AirPods Max in december 2020 voor een behoorlijk flinke prijs van 579 euro en die prijs is in vier jaar tijd vrijwel niet veranderd. Afgelopen september is er dus een versie met USB-C toegevoegd, inclusief een aantal nieuwe kleuren. Maar dat was het dan ook. Er is geen upgrade van de H2-chip, geen adaptieve audio of iets anders.

Gurman zegt erover:

The headphones aren’t a hot enough seller to justify pouring money into development, but they’re also not a big enough flop to kill them outright. If you’ve ever been to an upscale gym in Los Angeles or New York, you can see these $550 headphones have a market — even with the high price and outdated technology.

Vrij vertaald staat er:

De hoofdtelefoon verkoopt niet goed genoeg om veel geld te investeren in de ontwikkeling ervan, maar het is ook geen flop die groot genoeg is om helemaal te stoppen met de hoofdtelefoon. Als je ooit in een luxe sportschool in Los Angeles of New York bent geweest, zie je dat er wel een markt is voor deze hoofdtelefoon van 579 euro – zelfs met deze hoge prijs en de verouderde technologie.

Gurman denkt dat Apple de AirPods Max voorlopig wel in hun huidige vorm zal blijven verkopen. Mocht er toch nog een bijgewerkt model komen, dan is dat vermoedelijk pas over een paar jaar. Het zou op zich wel logisch zijn dat Apple de prijs van de hoofdtelefoon zou verlagen om betere verkoopcijfers te realiseren. Tegelijkertijd heeft Apple niet echt een stimulans om dat te doen.

AirPods Max kopen

