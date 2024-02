Apple komt met nieuwe AirPods in 2024 – dit moet je weten

We kunnen dit jaar nieuwe AirPods verwachten! Apple brengt maar liefst twee paar nieuwe AirPods uit in 2024. Dit weten we al over de oortjes.

Nieuwe AirPods in 2024

Apple werkt aan een nieuwe generatie AirPods, die volgens geruchten dit jaar moeten verschijnen. In 2023 zagen we geen écht nieuwe AirPods, Apple bracht alleen een vernieuwde oplaadcase met usb-c-poort uit voor de AirPods Pro 2. Verder kregen de oortjes geen nieuwe functies, maar in 2024 kunnen we dus wel nieuwe AirPods verwachten. Het is de verwachting dat de AirPods 4 dit jaar komen.

Dat is niet alles, want ook de AirPods Max worden eindelijk vernieuwd in 2024. Apple bracht de koptelefoon uit in 2020 en heeft daarna geen veranderingen meer doorgevoerd bij het apparaat. Daardoor loopt Apple’s eerste koptelefoon inmiddels ver achter op de concurrentie. Dit jaar kunnen we dus een nieuwe versie verwachten, maar het is nog maar de vraag of dat de update is waar we op zitten te wachten.

AirPods Max krijgen usb-c

Volgens geruchten voorziet Apple de AirPods Max dit jaar van een usb-c-aansluiting. Heel veel keuze heeft Apple niet, want de Europese wetgeving verplicht bedrijven om bij alle nieuwe apparaten vanaf dit jaar een usb-c-poort toe te voegen. Helaas is dat ook de enige verandering die we gaan zien bij de AirPods Max, want er komen verder wéér geen nieuwe functies naar de hoofdtelefoon.

Wel komen er volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman nieuwe kleuren beschikbaar voor de AirPods Max. Nu is het toestel beschikbaar in zilver, spacegrijs, hemelsblauw, roze en groen. Daar komen dit jaar waarschijnlijk een aantal nieuwe tinten bij. In 2024 komen er dus opnieuw geen nieuwe functies naar de AirPods Max, het is onduidelijk of Apple dat volgend jaar wel van plan is.

Bij de nieuwe AirPods 4 kunnen we in 2024 in ieder geval wél een grote update verwachten. De oortjes krijgen dit jaar volgens geruchten ruisonderdrukking, een functie die we eerder alleen bij de AirPods Pro zagen. Je hoeft dan niet meer de hoofdprijs te betalen voor actieve ruisonderdrukking bij oortjes van Apple. Dat zou voor het eerst zijn dat Apple noise cancelling naar de ‘normale’ AirPods brengt.

Verder worden ook de pasvorm, geluidskwaliteit en oplaadcase van de AirPods 4 verbeterd. Zo krijgt het oplaaddoosje van de nieuwe AirPods in 2024 eindelijk een speaker, om een geluid mee af te spelen via de ‘Zoek mijn’-app. Ook wordt de case voorzien van een usb-c-poort, zodat je straks nog maar één kabel nodig hebt om je iPhone, Mac, iPad en AirPods mee op te laden.

Dit is wanneer de AirPods verschijnen in 2024

In 2024 kunnen we dus eindelijk nieuwe AirPods verwachten. Doorgaans brengt Apple de oortjes pas aan het einde van het jaar uit, dus de kans is groot dat we nog wel even moeten wachten op de AirPods 4 en de AirPods Max. De AirPods 3 verschenen in oktober 2021, Apple bracht de AirPods Max juist uit in december 2020. Het is daarom de verwachting dat we de nieuwe AirPods dit jaar ook in het najaar zullen zien.

Er verschijnen in 2024 vermoedelijk in ieder geval geen nieuwe AirPods Pro. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? En wil je niet wachten tot het einde van dit jaar? Bekijk dan de beste prijzen van de AirPods Pro 2, de AirPods 3 en de AirPods Max in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt!

