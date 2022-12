Nieuwe AirDrop-functie uit China komt naar iedereen met iOS 16.2

Een nieuwe AirDrop-functie die in China noodgedwongen werd geïntroduceerd komt in iOS 16.2 naar iedereen. Lees hier om welke functie het gaat!

Speciale AirDrop-functie in China

Afgelopen maand werd bekend dat Apple een speciale AirDrop-functie uitbrengt in China. Met de nieuwe update krijgt AirDrop de functie om slechts voor 10 minuten met iedereen bestanden te delen. Dit in tegenstelling tot de huidige AirDrop-functie, waarbij je AirDrop onbeperkt op ‘Iedereen’ kan laten staan.

Waarschijnlijk heeft Apple deze functie aangepast, omdat AirDrop in China werd gebruikt om posters en afbeeldingen door te sturen tegen de president Xi JinPing en de Chinese overheid. De Chinese overheid heeft Apple verzocht om de functie aan te passen en dat heeft het bedrijf nu gedaan.

AirDrop-functie komt naar iedereen met iOS 16.2

Eerder schreven we al dat de AirDrop-functie wat ons betreft naar alle Apple-apparaten mag komen, want hoe vaak vergeet je niet om AirDrop weer uit te zetten op je iPhone? Die wens wordt nu dus realiteit, want Apple brengt met iOS 16.2 de nieuwe AirDrop-functie uit voor iedereen.

De nieuwe functie is vooral handig om te voorkomen dat je ongewenste foto’s binnenkrijgt via AirDrop. In principe kan iedereen met een Apple-device foto’s naar elkaar AirDroppen, zo lang je de functie ‘Iedereen’ aan hebt staan. Het komt vaak voor dat je de functie weer vergeet uit te zetten, dus Apple heeft daar iets op bedacht.

Nieuwe functie vervangt ‘Iedereen’-functie

De nieuwe AirDrop-functie in iOS 16.2 om slechts voor 10 minuten met iedereen bestanden te delen komt ter vervanging van de oude functie. Bij de oude functie was het mogelijk om voor onbeperkte tijd met iedereen bestanden te delen en ontvangen. Daar komt nu dus een tijdlimiet op, waardoor je de functie na 10 minuten weer opnieuw moet aanzetten.

De andere twee AirDrop-functies, waarmee je geen bestanden ontvangt of enkel van contacten bestanden binnenkrijgt, blijven ongewijzigd. Hier blijft het dus mogelijk om de functie onbeperkt ingeschakeld te houden.

Nog niet de definitieve versie van iOS 16.2

Dit is nog niet de definitieve versie van iOS 16.2, dus het is te hopen dat Apple ook de oude functie weer terugbrengt in de uiteindelijke versie. De 10 minuten-functie is een goede toevoeging, maar mag wat ons betreft naast de oude instelling bestaan. AirDrop zou dan de volgende functies hebben:

Ontvangen uit;

Alleen contacten;

Iedereen;

Iedereen voor 10 minuten.

