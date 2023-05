Nieuw scherm voor de Apple Watch opnieuw vertraagd – dit is waarom

Apple werkt naar verluidt aan een nieuw scherm voor de Apple Watch, maar de lancering van dit scherm is opnieuw uitgesteld. Wat is er aan de hand?

Apple werkt aan nieuw scherm voor Apple Watch

De geruchten dat Apple aan een nieuw soort scherm werkt gaan al langer. Nu hebben alle uitvoeringen van de Apple Watch nog een oled-scherm, maar in de toekomst moet dit een micro-led-scherm worden. Dit nieuwe scherm zou vanaf 2024 door Apple gebruikt worden, maar is nu toch weer uitgesteld. Ross Young, expert op het gebied van displays, verwacht het scherm nu pas eind 2025.

Het toekomstige model van de Apple Watch Ultra moet het daarom ook nog steeds doen met een oled-scherm. Eerder werd verwacht dat de opvolger van de huidige Apple Watch Ultra Apple’s eerste device met een micro-led-scherm zou worden. Dat plan is nu dus van de baan. Maar waarom eigenlijk?

Technische problemen zorgen voor (grote) vertraging

Dat Apple er nu voor heeft gekozen om de nieuwe micro-led-schermen toch uit te stellen komt waarschijnlijk door technische problemen. Het is namelijk behoorlijk lastig om deze schermen te maken en de kosten van dit productieproces zijn erg hoog. Aan Apple dus de taak om een manier te vinden en de schermen betaalbaar te maken.

Apple is van plan om in de toekomst ook alle iPhones, iPads en Macs van eigen micro-led-schermen te voorzien. Nu is het bedrijf nog afhankelijk van bijvoorbeeld Samsung en LG voor de productie van alle schermen. De grote uitdaging bij het uitbreiden van micro-led naar meerdere devices is echter de grootte van het (dure) scherm. Daarom brengt Apple micro-led eerst naar de kleinere devices.

Micro-led: fellere kleuren en een bredere kijkhoek

Door zelf micro-led-schermen te produceren is Apple dus minder afhankelijk van andere bedrijven, maar dit is niet het enige voordeel. Zo hebben micro-led-schermen helderdere en fellere kleuren. De schermen krijgen bovendien een bredere kijkhoek. Zo zie je op je Apple Watch ook vanaf de schuinste hoek nog duidelijk de tijd met het nieuwe scherm.

De kleuren van deze schermen blijven daarnaast heel lang goed. Dit is het grootste voordeel van micro-led: de kwaliteit van het scherm blijft gewaarborgd en gaat niet – zoals bij oled – na een tijdje achteruit. Duurzaamheid is zo een groot voordeel van micro-led. Zo gaat je Apple Watch met het nieuwe scherm weer wat langer mee.

Het duurt dus nog wel even voordat Apple de nieuwe schermen introduceert bij de Apple Watch. Heb je geen zin om te wachten op deze micro-led-schermen en heb je nog geen Apple Watch? Of is je huidige Apple Watch echt toe aan een upgrade?

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een prima alternatief!

