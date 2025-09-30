iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Slecht nieuws: je hebt een nieuw hoesje nodig voor de iPhone 17
Maurice Snijders
30 september 2025, 13:33
1 min leestijd
Slecht nieuws: je hebt een nieuw hoesje nodig voor de iPhone 17

De iPhone 17 lijkt op de voorganger, maar als je een iPhone 16-hoesje op de iPhone 17 wilt gebruiken, staat je een teleurstelling te wachten.

Een nieuw hoesje voor de iPhone 17

Bij sommige modellen zijn de verschillen klein, maar als je naar de afmetingen kijkt van de iPhones uit de 16- en de 17-serie, zie je gelijk dat je de hoesjes niet kunt uitwisselen. Een overzichtje:

Afmetingen iPhone 16-serie

Afmetingen iPhone 17-serie

Zoals je ziet, zijn er kleine maar opvallende veranderingen in alle afmetingen van de nieuwe iPhone 17-modellen. Bij de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zit er bovendien een aanzienlijk groter cameravlak aan de achterkant. Dat maakt iPhone 16 Pro (Max)-hoesjes sowieso al onbruikbaar op de iPhone 17 Pro (Max). Hetzelfde geldt voor alle eerdere iPhone-modellen. Als je van een iPhone 15 naar een iPhone 17 gaat, heb je ook een nieuw hoesje nodig.

hoesje iphone 17

iPhone Air

De nieuwe iPhone Air staat niet in de bovenstaande lijst omdat deze iPhone een heel nieuw design heeft. Er is geen voorganger voor deze iPhone, of het zou de iPhone 16 Plus moeten zijn maar die heeft heel andere afmetingen. Er is geen enkel hoesje van een oudere iPhone-serie dat op de iPhone Air past.

Het goede nieuws is dat er voor de hele iPhone 17-serie inmiddels al veel hoesjes te krijgen zijn, in alle soorten, kleuren en materialen. Ben je benieuwd naar de hoesjes die Apple zelf op de markt heeft gebracht, lees dan het artikel Dit zijn de nieuwe iPhone 17-hoesjes (mét een geheime iOS 26-functie).

