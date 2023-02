Face ID onder het scherm: is dit het nieuwe Dynamic Island?

Het Dynamic Island is pas net geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro, maar Apple lijkt alweer afscheid te willen nemen van de feature. Wat gaat er veranderen?

Dynamic Island vervangt de notch

Het Dynamic Island is één van de belangrijkste nieuwe features van de iPhone 14 Pro (Max). Dit nieuwe cameragat aan de bovenkant van het scherm vervangt de oude notch (inkeping), en verandert dynamisch van grootte. Speel je bijvoorbeeld muziek af, of laat je een timer lopen, dan plakken die als het ware vast aan het Dynamic Island.

Het Dynamic Island kent zowel voor- als nadelen. Groot voordeel is natuurlijk dat de feature multifunctioneel is en met verschillende apps gebruikt kan worden. Het nadeel: het Dynamic Island zit nóg meer in de weg dan de ‘oude’ notch. Het dynamische eiland is namelijk iets meer naar onder op het scherm geplaatst, waardoor je er soms omheen moet werken. Heb je daar last van? Dan is er goed nieuws.

Apple dient nieuw patent in voor Dynamic Island

Apple heeft namelijk een nieuw patent voor het dynamische eiland ingediend. Dit patent beschrijft hoe het mogelijk moet worden om de nieuwe feature van vorm én positie te kunnen veranderen. Het nieuwe Dynamic Island op je iPhone verandert op die manier niet alleen van grootte, maar kan ook naar een andere plek op je scherm verplaatst worden. Super handig, want zo staat die dus nooit meer in de weg.

Om dit doel te bereiken werkt het bedrijf nu aan een techniek om de Face ID-camera en de frontcamera onder het scherm te verstoppen. De camera’s kunnen natuurlijk niet meebewegen met het dynamische eiland, dus moeten onzichtbaar in het scherm verwerkt zijn bij de nieuwe iPhones.

Ook interessant: een ander patent van Apple gaat over het wegwerken van sensoren in het scherm. Dit patent beschrijft niet alleen Face ID, maar ook gebaren en Touch ID. Het is dus goed mogelijk dat de nieuwe iPhone met weggewerkte sensoren meerdere manieren krijgt om de telefoon te ontgrendelen. Zo kan Touch ID terugkeren en is het mogelijk dat je je telefoon met een gebaar ontgrendeld.

Frontcamera blijft nog wel even zichtbaar

De nieuwe feature is naar verwachting een eerste stap in het compleet laten verdwijnen van de notch en het Dynamic Island. Apple is van plan om de voorzijde van de iPhones in de toekomst volledig uit een scherm te laten bestaan. Opvallend is wel dat de nieuwe patenten enkel gaan over de sensoren, de frontcamera blijft naar verwachting dus nog wel even zichtbaar.

Ross Young, expert op het gebied van displays, deelde eerder al zijn verwachtingen dat pas bij de iPhone 18 Pro alle camera’s en sensoren volledig in het scherm verdwenen zijn. Apple werkt daar stapje voor stapje naar toe en begint nu met de verstopte Face ID-sensor. Dat is meer dan goed nieuws: het Dynamic Island is dan nóg dynamischer en staat niet meer in de weg.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!