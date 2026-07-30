WhatsApp komt met nieuw design (en dat zie je bij ál je berichten)

WhatsApp werkt aan een opvallende vernieuwing van het design op de iPhone, waardoor alle berichten een nieuw uiterlijk krijgen.

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WhatsApp komt met nieuw design

Gebruik je WhatsApp op een iPhone, dan kun je binnenkort een verandering in design verwachten. WhatsApp is namelijk begonnen met de uitrol van een nieuw ontwerp voor de bekende chatballonnen. Die aanpassing lijkt klein, maar zorgt ervoor dat de app een modernere uitstraling krijgt. Volgens WABetaInfo wordt het nieuwe design momenteel uitgerold naar gebruikers van de nieuwste bètaversie van WhatsApp voor iOS.

Chatballonnen

De chat- ofwel berichtballonnen krijgen rondere hoeken en ogen daardoor zachter dan voorheen. Het nieuwe design doet enigszins denken aan dat van de app Berichten, al blijft de herkenbare WhatsApp-stijl wel behouden. Ook verdwijnen de randen rondom foto’s en video’s in gesprekken. Daardoor sluiten media beter aan op de vernieuwde vormgeving en ziet de interface er een stuk rustiger uit.

De wijziging komt niet uit de lucht vallen. WhatsApp heeft de afgelopen maanden meerdere onderdelen van de app aangepast aan Apple’s nieuwste softwareversie. Zo werden eerder al transparante interface-elementen en visuele effecten toegevoegd die aansluiten op de Liquid Glass-stijl van iOS 26. De nieuwe chatballonnen zijn de volgende stap in dit proces.

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Nog even geduld

Het nieuwe design van WhatsApp wordt nu gefaseerd uitgerold. Dat betekent dat niet iedereen de vernieuwde chatballonnen direct ziet. Eerst zijn de bèta-gebruikers aan de beurt, waarna de update stap-voor-stap beschikbaar komt voor alle iPhone-gebruikers van WhatsApp. Meta heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de uitrol volledig is afgerond. Zodra de update voor jou beschikbaar is, verandert het uiterlijk van al je gesprekken automatisch. Je hoeft daarvoor zelf niets in te stellen.

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