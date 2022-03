‘Nieuw bewijs voor Apple Silicon M2-chip gespot’

De eerste grote upgrade van de Apple Silicon-chips voor de Macs lijkt er nu echt aan te komen. Er is namelijk nieuw bewijs voor een krachtige M2-chip. Lees in dit artikel waar én wanneer we deze gaan zien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw bewijs voor M2-chip van Apple Silicon

Gerenommeerde leaker Mark Gurman, die we niet vaak betrappen op foutieve informatie, heeft via zijn bronnen nieuw bewijs bemachtigd over de nieuwe Silicon-chip van Apple. Via een ontwikkelaar van het techbedrijf uit Cupertino, weten we dat Apple een processor test in de nieuwe MacBook Air en in een hernieuwede 13-inch MacBook Pro.

Specificaties van de M2-chip

Gurman, tech-journalist van Bloomberg, meldt in zijn nieuwsbrief dat de ontwikkelaar het heeft over een chip met een 8-core CPU (met vier chips voor efficiëntie en vier voor de krachtige berekeningen) en een 10-core GPU (voor enorm goeie en soepele graphics). Deze specificaties zijn al eerder genoemd bij een leak van de M2-chip.

Volgens de bron draaide de apparaten, waarin de M2-chip is gespot, op macOS 12.3, die als het goed is komende week voor alle Macs beschikbaar is. Ook is er gesproken over macOS 12.4. Gurman concludeert dat de M2-chip tevens op macOS 13 is getest. Deze softwareversie zien we naar alle waarschijnlijkheid in juni van dit jaar op WWDC.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple’s Silicon gaat door met de M2-chip

De M2-chip is de eerste upgrade na de M1-chip, die we de nieuwste MacBooks en iMacs vinden. De Apple M1-chip is een zogenoemde System-on-a-Chip (SoC). Dat betekent dat één chip al het rekenwerk doet. In 2020 bracht Apple de eerste Mac modellen met deze Apple Silicon-chip uit. De M1 is de eerste in de reeks. Deze Apple Silicon-chips zijn speciaal voor macOS gemaakt en werken hierdoor sneller en efficiënter. Daardoor zijn ze ook een stuk energiezuiniger.

De M1-chip heeft wel kleine upgrades gehad (M1 Pro en M1 Max), maar heeft nog geen officiële opvolger gezien. De M1 Pro en de M1 Max zitten naar alle waarschijnlijkheid nog wel in de nieuwe Mac mini. Deze zien we (hopelijk) op 8 maart bij het Apple-event.

Apple’s ‘Peak Performance’-event op 8 maart

Hoewel we de M2-chip nog niet zien verschijnen op het aanstaande Apple-event, komen er waarschijnlijk wel andere nieuwe interessante apparaten op de markt. Zo verwachten we een iPhone SE 2022 met verbeterde chip en 5G-ondersteuning. Ook hopen we een nieuwe iPad Air met onder andere de A15-chip en Center Stage. We hebben nog veel meer verwachtingen van het Apple-event.

Het lente-event van Apple is dinsdag 8 maart om 19:00 uur live te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal of hun website. Uiteraard doen wij ook verslag van de avond. Houd de iPhoned-website in de gaten om niets te missen! Deze is ook te bereiken via onze app.