Nieuw bewijs voor iPhone met periscoopcamera

Sinds de iPhone 13 gaan er al geruchten dat de iPhone een speciale ‘periscooplens’ krijgt. Nu is er nieuw bewijs gevonden dat deze lens er toch aan zit te komen. Gaan we deze toffe camera al bij de iPhone 14 zien? In dit artikel lees je er alles over!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bewijs voor speciale periscooplens in iPhone

Apple was vorig jaar op bezoek bij Jahwa Electronics. Dit is een fabrikant die onderdelen maakt voor de optische beeldstabilisatie van de Samsung Galaxy S22 Ultra (die al een periscooplens heeft).

Het bedrijf heeft nu aangegeven dat ze een nieuwe fabriekshal voor camera-onderdelen gaan bouwen. TheElec denkt dat dit onderdelen worden voor de nieuwe periscoopcamera in de iPhone. Apple eist van leveranciers dat de productielijnen alleen voor het bedrijf uit Cupertino produceren.

Periscoopcamera uitgesteld: waarschijnlijk pas in de iPhone 15

Eerder deze maand meldde 9to5Mac op basis van een rapport van Apple-analist Ming-Chi Kuo dat deze nieuwe cameralens in de iPhone is uitgesteld tot 2023. Dit is het jaar waarin we de iPhone 15 verwachten.

De periscooplens voor de toekomstige iPhone’s kennen we al heel lang. Onderzeeboten gebruiken deze techniek al honderd jaar om boven water te spieken. Nu bevestigen nieuwe bronnen dat we een miniatuurversie van de periscoop terug gaan zien in de toekomstige smartphones van Apple.

Helaas nog niet dit jaar in de iPhone 14, maar hopelijk zien we deze speciale lens wel in de iPhone 15. Met deze techniek kan de telefoon van Apple enorm ver inzoomen. Ook zorgt het ervoor dat de iPhone een natuurlijke scherptediepte (foto’s met een wazige voor- of achtergrond) kan vastleggen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met een periscoop in de camera, maar waarom?

De iPhone moet steeds dunner worden, maar de camera moet elke keer een stukje beter. Dat gaat eigenlijk niet samen. Door het smalle design is er geen ruimte voor een grote lens. Daarom is deze periscooplens dé oplossing want hierdoor is het dunne design geen probleem meer. De lenzen hoeven immers niet meer in een lijn geplaatst te worden in de behuizing.

Een spiegeltje reflecteert het binnenkomende licht in een hoek van 90 graden. Daarna bereikt het licht de camerasensor en software zorgt ervoor dat de oriëntatie van jou foto helemaal klopt.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.