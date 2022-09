Nieuw bewijs voor lancering Apple Classical (Music) gevonden

Er is (weer) nieuw bewijs gevonden voor de snelle komst van de nieuwe streamingdienst Apple Classical. In dit artikel lees je alles over de muziekdienst voor klassieke muziekdienst.

Apple Classical moet nu écht bijna komen

Apple kondigde eind augustus in 2021 al aan dat het Primephonic had overgenomen. Dit is een Nederlands-Amerikaanse bedrijf dat een app had gemaakt voor klassieke muziek. We wachten echter al een hele poos op de officiële lancering van Apple Classical (Music).

Nu, meer dan een jaar later, lijkt Apple zich voor te bereiden op de échte lancering van Apple Music Classical. Een Twitteraar vond namelijk vermeldingen van Apple Classical in de broncode van Apple Music.

Twitteraar vindt bewijs voor Apple Classical in broncode

We dachten eerst dat de release van de nieuwe AirPods Pro 2 er voor zouden zorgen dat Apple deze muziekdienst voor klassieke muziek zou aankondigen, maar niets bleek minder waar. Nu vonden we een tweet waarin vermeldingen van deze Apple Classical-dienst stonden.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT — Aaron (@aaronp613) September 28, 2022

Nu lijkt het dat klassieke muziek ook een eigen app gaat krijgen van Apple. Het zou ook nog kunnen dat Apple deze tijdloze muziekstijl een speciaal plekje geeft binnen de Apple Music-app. We hoopten dat deze app met de lancering van iOS 16 zou komen, maar toen kreeg alleen Apple Music kreeg zelf wel een aantal nieuwe functies.

Apple Music Classical gaat jouw persoonlijke curator worden

Er gaan al veel geruchten over een speciale zoekmachine binnen Apple Classical Music. Zo zou je met een speciale zoekfunctie verschillende uitvoeringen kunnen vinden van je favoriete compositie. Bij bijvoorbeeld Spotify gaat dit nu al een stuk moeilijker, omdat er vaak duizenden uitvoeringen van één stuk zijn. Apple Classical moet dit probleem oplossen.

Ook gaat de app je enorm veel informatie geven over het stuk wat je aan het luisteren bent. Denk hierbij aan de toonhoogte of het jaar en de locatie van de uitvoering. Zo kan je je bijna in de desbetreffende zaal en jaartal wanen.

Daarnaast geven de muziekexperts van Apple je aanbevelingen over verschillende type van composities. Van sommige zeggen ze dat je rustig wordt, de andere is om te walsen. Zo kruipt Apple met Classical (en ook met Music) steeds meer in de rol van muziek-curator en probeert het klassieke muziek niet alleen aan ouderen te slijten, maar maakt het misschien ook de jongere generatie een fan van klassieke muziek.

